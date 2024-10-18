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Yenidoğan çetesi skandalında Özel Avcılar Hospital Hastanesi gündemde! Sahibi eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ymuş

18.10.2024 12:27
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Türkiye 12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesi' skandalını konuşurken, aralarında doktor, hemşire, 112 sağlık çalışanları, ambulans şoförlerinin olduğu kan emici çetenin iş birliği içinde olduğu hastaneler arasındaki Özel Avcılar Hospital Hastanesi gündem oldu. Söz konusu hastanenin AK Parti’de Sağlık Bakanlığı yapan Mehmet Müezzinoğlu olduğu ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi skandalında Özel Avcılar Hospital Hastanesi gündemde! Sahibi eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ymuş

Yenidoğan çetesi skandalı giderek büyüyor. 12 bebeğin ölümüne neden olan ve çok sayıda aileyi adeta bebeklerinin hayatlarıyla oynayarak perişan eden katiller, Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında doktor, hemşire, 112 sağlık çalışanları, ambulans şoförlerinin olduğu 47 kişilik çetenin liderliğini ise doktor Fırat Sarı’nın yaptığı tespit edildi.

Hazırlanan iddianameye göre; yenidoğan bebekleri çete üyelerinin yönlendirmesiyle özel hastanelere sevk ediyor ve hem ailelerden hem de SGK’dan haksız kazanç elde ediliyordu.

ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUKLARI BEBEKLERLE DALGA GEÇMİŞLER

Hatta öyle ki ortaya çıkan konuşmalarda çete üyelerinin bebeklerin ölümüyle dalga geçtiği ifadeler yer almış, görenlerin tüyleri diken diken olmuştu.

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HASTANELERİN LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, çetenin İstanbul’un çeşitli semtlerinde kullandığı özel hastaneler de savcılık tarafından tespit edilirken, iş birliği içinde oldukları hastanelerin listesi kamuoyuna yansıdı.

ÖZEL AVCILAR HOSPİTAL HASTANESİ GÜNDEM OLDU

Söz konusu hastaneler arasında en dikkat çeken ise Özel Avcılar Hospital Hastanesi oldu.

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SAHİBİ ESKİ SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU'YMUŞ

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, iddianamede yer alan Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin sahibinin AK Parti’den 4 dönem milletvekili seçilen ve 2013-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapan Mehmet Müezzinoğlu olduğu ortaya çıktı.

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Müezzinoğlu cephesinden yapılan açıklamada ise hastanenin başhekimliğinden açıklama yapılacağı ifade edildi.

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