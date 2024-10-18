12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı 10 ay önce televizyon programına katılmış: "Riskli bebek" dedi... '40+28 bizim tabirimiz'

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin örgüt lideri konumundaki iki doktordan biri olan Fırat Sarı'nın YouTube'da yayınlanan Kadınca TV'nin yayınına katıldığı görüntüler gündem yarattı. Sarı, Özge Ulusoy'un sunumuyla yayınlanan programda "Yenidoğan Nedir?" konusundaki soruları yanıtladı.

"YAPAY BİR ANNE RAHMİ"

Katıldığı programda Sarı yenidoğan bakım ünitesi için ise, "Anne karnında bir süreci olan bebeğin bir nedenle erken doğması durumunda bu bebeğin olgunlaşmasının sağlanabilmesi için anne karnına benzer bir ortamın dışarda sağlandığı bir ünite olarak değerlendirebiliriz. Yapay bir anne karnı, çok ciddi bir teknoloji. Orada temel araçlarımız var bunlardan biri küvez. Bunu bir anne rahmi olarak düşünebiliriz" dedi.

"TRAVMATİK OLMAZ"

'Bebekler bizim gibi ağrıyı hisseder mi?' sorusuna Sarı, "Yenidoğan bebeğin beyninin bir özelliği var. Beyni bizim beynimiz gibi değil. Kurulmakta ve gelişmekte olan bir beyin. Zaman kavramı yok. Ağrıyı hissederler. Dokunduğunuzda canları acır ve çekip ağlarlar ama bu bizim gibi bir ağrıya neden olmaz. Travmatik olmaz" yanıtını verdi.

Çete lider konumundaki doktorlarda biri olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.