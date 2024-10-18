Cüneyt Özdemir'den 'Yenidoğan çetesi' olayına çok sert tepki: "35 yılda gördüğüm en büyük sağlık skandalı!"

Türkiye foyası ortaya çıkan hastane çetesinin yaptıkları karşısında şoke oldu. Çetenin bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, ihmalde bulunarak ölmelerine neden olduğu belirlenmişti. Bebek katilleri için hazırlanan iddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği de aktarıldı.

Son yılların en büyük skandallarından biri olan olay basında ne yazık ki çok fazla yer tutamadı. Bazı medya organlarında 3. sayfa haberi olarak görülen skandalla ilgili olarak duyarlı savcı, gazeteci ve sivil kişiler tepkilerini göstermeye devam ediyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir de yaşanan skandalla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"35 YILDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SAĞLIK SKANDALI BUDUR"

"35 yılda Türkiye'de gördüğüm en büyük sağlık skandalı budur. Ve bakıyorum 2-3 gazeteci ve program haricinde hiçbir şey yok. Bu ülkede muhalefet olsa şu anda hükümeti yıkacak kadar bir şeydir bu. Özgür Özel Diyarbakır'a gidiyor saçma sapan bir şeyin peşine düşmüş. Her şeyi Özgür Özel çözecek demiyorum ama bir şeye de tepkimizi doğru vermeliyiz.

"ZOMBİLERE DÖNÜŞTÜK, TOPLUMSAL YOZLAŞMA BİZİ ASİT GİBİ ERİTTİ"

Sokak hayvanlarının cinayetine gösterdiğimiz tepkinin burada bebeklerin öldürüldüğü bir durumda 10 katını 100 katını göstermemiz gerekmiyor mu? Beni şaşırtan şey bu olayın 2 savcının çabasıyla ilerliyor olması. Biz artık duyarsız bir toplum haline gelmeye başladık. Zombilere dönüştük. Kimse buna tepki göstermek istemiyor. Çok yanlış yerlerde kaybolduk toplum olarak. Tartıştığımız yerler doğru yerler değil. Barajı yanlış yere kuruyoruz. Toplumsal yozlaşma bizi asit gibi eritti, çürüttü. Daha vicdansız insanlarız artık. Bebek cinayetlerine bile artık olur böyle vakalar diyerek bakıyoruz.

"ADAMLAR 18 HASTANENİN YOĞUN BAKIMLARINI MAFYAYA KİRALAMIŞLAR"

Bu son yıllarda gördüğüm en büyük skandaldır. Ve yaprak kıpırdamıyor. Adi bir 3. sayfa haberi gibi geçiştiriyoruz. Adamlar örgütlü bir şekilde 18 hastanenin yoğun bakımlarını mafyaya kiralamışlar. Mafyaya demeyeyim bebek katillerine kiralamışlar. Bu bebek katilleri sağlık sisteminin içinde ambulans şoförü, doktor, hemşire örgütlenmişler ve artık o kadar küstahlaşmışlar ki operasyon sonrasında savcıları makamında tehdit edecek hale gelmişler. Gerçekten buna tepki göstermiyorsan 'Yıkıl Roma'

"12 BEBEĞİN ÖLÜMÜ 3. SAFYA HABERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Bir ülkede dengeler vardır bir de onları kontrol eden şeyler vardır. Biri medyadır, biri muhalefettir. Bu olayın üzerine gidilmesi lazım. Eğer bunları kaybedersek toplum bütün bu duyar damarlarını kaybetmiş olur. 12 bebeğin ölümünü gereksiz görüp 3. sayfa haberi olarak görüyorsan boşver gerisini konuşmaya gerek yok. Çözüm sürecidir bilmem nedir bunlar hikaye. Buna çok net bir şekilde tepki göstermek gerekiyor. Sadece ahlayarak ve vahlayarak değil. Muhalefet ne işe yarıyor?"