HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Cüneyt Özdemir'den 'Yenidoğan çetesi' olayına çok sert tepki: "35 yılda gördüğüm en büyük sağlık skandalı!"

Cüneyt Özdemir'den 'Yenidoğan çetesi' olayına çok sert tepki: "35 yılda gördüğüm en büyük sağlık skandalı!"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.10.2024 11:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son yıllarda gördüğü en büyük skandallardan birini yaşadı. Yenidoğan çetesinin, bilinen 18 hastanenin yoğun bakım servislerini kiralayarak 12 bebeğin ölümüne sebep oldukları ortaya çıktı. Savcıyı makamında tehdit edecek kadar küstahlaşan bebek katillerinin işlediği suçlar saymakla bitmiyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir de yaşanan olayı '35 yılın en büyük sağlık skandalı' olarak niteleyerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cüneyt Özdemir'den 'Yenidoğan çetesi' olayına çok sert tepki: "35 yılda gördüğüm en büyük sağlık skandalı!"

Türkiye foyası ortaya çıkan hastane çetesinin yaptıkları karşısında şoke oldu. Çetenin bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, ihmalde bulunarak ölmelerine neden olduğu belirlenmişti. Bebek katilleri için hazırlanan iddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği de aktarıldı.

Screenshot_5

Son yılların en büyük skandallarından biri olan olay basında ne yazık ki çok fazla yer tutamadı. Bazı medya organlarında 3. sayfa haberi olarak görülen skandalla ilgili olarak duyarlı savcı, gazeteci ve sivil kişiler tepkilerini göstermeye devam ediyor.

Screenshot_1

Gazeteci Cüneyt Özdemir de yaşanan skandalla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"35 YILDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SAĞLIK SKANDALI BUDUR"

"35 yılda Türkiye'de gördüğüm en büyük sağlık skandalı budur. Ve bakıyorum 2-3 gazeteci ve program haricinde hiçbir şey yok. Bu ülkede muhalefet olsa şu anda hükümeti yıkacak kadar bir şeydir bu. Özgür Özel Diyarbakır'a gidiyor saçma sapan bir şeyin peşine düşmüş. Her şeyi Özgür Özel çözecek demiyorum ama bir şeye de tepkimizi doğru vermeliyiz.

"ZOMBİLERE DÖNÜŞTÜK, TOPLUMSAL YOZLAŞMA BİZİ ASİT GİBİ ERİTTİ"

Sokak hayvanlarının cinayetine gösterdiğimiz tepkinin burada bebeklerin öldürüldüğü bir durumda 10 katını 100 katını göstermemiz gerekmiyor mu? Beni şaşırtan şey bu olayın 2 savcının çabasıyla ilerliyor olması. Biz artık duyarsız bir toplum haline gelmeye başladık. Zombilere dönüştük. Kimse buna tepki göstermek istemiyor. Çok yanlış yerlerde kaybolduk toplum olarak. Tartıştığımız yerler doğru yerler değil. Barajı yanlış yere kuruyoruz. Toplumsal yozlaşma bizi asit gibi eritti, çürüttü. Daha vicdansız insanlarız artık. Bebek cinayetlerine bile artık olur böyle vakalar diyerek bakıyoruz.

Screenshot_4

"ADAMLAR 18 HASTANENİN YOĞUN BAKIMLARINI MAFYAYA KİRALAMIŞLAR"

Bu son yıllarda gördüğüm en büyük skandaldır. Ve yaprak kıpırdamıyor. Adi bir 3. sayfa haberi gibi geçiştiriyoruz. Adamlar örgütlü bir şekilde 18 hastanenin yoğun bakımlarını mafyaya kiralamışlar. Mafyaya demeyeyim bebek katillerine kiralamışlar. Bu bebek katilleri sağlık sisteminin içinde ambulans şoförü, doktor, hemşire örgütlenmişler ve artık o kadar küstahlaşmışlar ki operasyon sonrasında savcıları makamında tehdit edecek hale gelmişler. Gerçekten buna tepki göstermiyorsan 'Yıkıl Roma'

Screenshot_3

"12 BEBEĞİN ÖLÜMÜ 3. SAFYA HABERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Bir ülkede dengeler vardır bir de onları kontrol eden şeyler vardır. Biri medyadır, biri muhalefettir. Bu olayın üzerine gidilmesi lazım. Eğer bunları kaybedersek toplum bütün bu duyar damarlarını kaybetmiş olur. 12 bebeğin ölümünü gereksiz görüp 3. sayfa haberi olarak görüyorsan boşver gerisini konuşmaya gerek yok. Çözüm sürecidir bilmem nedir bunlar hikaye. Buna çok net bir şekilde tepki göstermek gerekiyor. Sadece ahlayarak ve vahlayarak değil. Muhalefet ne işe yarıyor?"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir hastane bebek çete yenidoğan
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber... Bazıların talebi kabul edilmeyecek!

Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber... Bazıların talebi kabul edilmeyecek!

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı

Her yer beyaza büründü! O ilde kar yağışı

Her yer beyaza büründü! O ilde kar yağışı

Bakan Fidan'dan, İsrail-İran savaşı uyarısı: Yüksek bir ihtimal! NATO'ya net Türkiye mesajı

Bakan Fidan'dan, İsrail-İran savaşı uyarısı: Yüksek bir ihtimal! NATO'ya net Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.