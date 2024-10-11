Hastane çetesi skandalı! Günlük 8 bin TL için 12 bebeğin ölümüne neden oldular... Türkiye'yi sarsacak görüntüler: "Bebeğin fişini çek"

Yenidoğan ünitelerine çöken sağlık çetesi Türkiye'yi dehşete düşürdü. Hastaneleri saran, aralarında doktorların ve hemşirelerin de bulunduğu çetenin 12 bebeğin ölümüne neden olduğunu anlatan gazeteci Emrullah Erdinç, korkunç detayları paylaştı. YouTube kanalında, hastanelerdeki skandal görüntüleri ve ses kayıtlarını paylaşan Erdinç, sağlık çalışanlarının günlük 8 bin TL için bebekleri yoğun bakımlara aldığını ve anlaşmalı oldukları hastaneleri bu yöntemle doldurduklarını anlattı. 12 bebeğin ölümüne neden olan sağlık çetesiyle ilgili detaylar, herkesi dehşete düşürdü.