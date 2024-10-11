Hastane çetesi skandalı! Günlük 8 bin TL için 12 bebeğin ölümüne neden oldular... Türkiye'yi sarsacak görüntüler: "Bebeğin fişini çek"

Yenidoğan ünitelerine çöken sağlık çetesi Türkiye'yi dehşete düşürdü. Hastaneleri saran, aralarında doktorların ve hemşirelerin de bulunduğu çetenin 12 bebeğin ölümüne neden olduğunu anlatan gazeteci Emrullah Erdinç, korkunç detayları paylaştı. YouTube kanalında, hastanelerdeki skandal görüntüleri ve ses kayıtlarını paylaşan Erdinç, sağlık çalışanlarının günlük 8 bin TL için bebekleri yoğun bakımlara aldığını ve anlaşmalı oldukları hastaneleri bu yöntemle doldurduklarını anlattı. 12 bebeğin ölümüne neden olan sağlık çetesiyle ilgili detaylar, herkesi dehşete düşürdü.
İstanbul merkezli bir hastane çetesi haksız kazanç sağlamak uğruna masum bebeklerin ölümüne neden oldu. Aralarında doktorların ve hemşirelerin olduğu çete 12 bebeğin ölümüne neden oldu.
Skandal olay, yeni doğum yapan bir annenin, bebeğinin 14 gündür kendisine gösterilmediği, süt bile veremediği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı.
Bir anne "Doğum yaptım süt vermek istiyorum. 14 gün boyunca hastaneye gittim ve göremedim. Benim çocuğum sağlıklıydı bütün doğum aşamalarında. Sonra birden bire fenalaştı denildi ve yoğun bakıma alındı." diye belirtti.
Söz konusu ihbarı incelemeye alan Mali Şube Müdürü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri; yaptığı araştırmalar sonucu korkunç gerçeği ortaya çıkardı.
Özellkle sağlık çalışanlarının içinde olduğu bir çete ortaya çıkartıldı. Habertük canlı yayınına katılan gazeteci Emrullah Erdinç; söz konusu çetenin yoğun bakım üniteleri dolsun diye, günlüğü sadece 8 bin TL'ye fatura edebilmek için 14 gün boyunca, hastanelerde yatmaması gereken bebekleri hastanede yatırdığı ve akabinde 1 milyarın üzerinde haksız kazanç elde ettiğini belirlendiğini anlattı.