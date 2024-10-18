Bebek katilleri bu hastanelerde cirit atmış! İşte Türkiye’nin konuştuğu o hastanelerin listesi

Yenidoğan çetesi Türkiye'nin gündemine oturdu... 12 bebeğin ölümüne neden olan ve çok sayıda bebeğin hayatlarıyla oynayan sağlık çetesi, aileleri perişan ederken; her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Doktor, hemşire, ambulans şoförü ve sağlık çalışanlarının da içinde bulunduğu 47 kişilik kan emici çetenin; yenidoğan bebekleri ölüme terk ederken ailelerinden pervasızca para isteyip aldıkları paralarla da "alem" yaptıkları belirlenmişti.

ÇETE LİDERLERİ İKİ DOKTOR

Örgüt lideri konumundaki iki doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen'in olduğu belirtilen çetenin bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, ihmalde bulunarak ölmelerine neden olduğu tespit edilmişti.

ÖLÜME TERK EDİP, DALGA GEÇMİŞLER

Çete üyelerinin birbirleriyle yaptığı konuşmalar da ortaya çıkarken, bebeklerin hayatlarıyla dalga geçtiği diyaloglar tüyleri diken diken etmişti.

Konu hakkında başlatılan adli süreç kapsamında hazırlanan iddianamede ise gözü dönmüş katillerin hangi yöntemleri kullandıkları gibi ayrıntılar yer aldı.

UZUN SÜRE YOĞUN BAKIMDA TUTUP...

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yoğun bakımda tutup SGK'dan yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.

ANLAŞMALI OLDUKLARI HASTANELERE YÖNLENDİRMİŞLER

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı anlatılan iddianamede, bu noktada esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu kaydedildi.

BEBEK KATİLLERİNİN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI HASTANELER

Peki Türkiye'nin konuştuğu skandalda adı geçen hastaneler hangileri? İşte bebek katillerinin işbirliği yaptıkları o hastanelerin listesi;

Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Güney Hastanesi

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Doğa Hospital Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlık Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitals hastanesi