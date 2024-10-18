Bebek katilleri bu hastanelerde cirit atmış! İşte Türkiye’nin konuştuğu o hastanelerin listesi

Yenidoğan çetesi Türkiye'nin gündemine oturdu... 12 bebeğin ölümüne neden olan ve çok sayıda bebeğin hayatlarıyla oynayan sağlık çetesi, aileleri perişan ederken; her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Doktor, hemşire, ambulans şoförü ve sağlık çalışanlarının da içinde bulunduğu 47 kişilik kan emici çetenin; yenidoğan bebekleri ölüme terk ederken ailelerinden pervasızca para isteyip aldıkları paralarla da "alem" yaptıkları belirlenmişti.
Örgüt lideri konumundaki iki doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen'in olduğu belirtilen çetenin bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, ihmalde bulunarak ölmelerine neden olduğu tespit edilmişti.
Çete üyelerinin birbirleriyle yaptığı konuşmalar da ortaya çıkarken, bebeklerin hayatlarıyla dalga geçtiği diyaloglar tüyleri diken diken etmişti.
Konu hakkında başlatılan adli süreç kapsamında hazırlanan iddianamede ise gözü dönmüş katillerin hangi yöntemleri kullandıkları gibi ayrıntılar yer aldı.
İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yoğun bakımda tutup SGK'dan yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.
Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı anlatılan iddianamede, bu noktada esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu kaydedildi.
Peki Türkiye'nin konuştuğu skandalda adı geçen hastaneler hangileri? İşte bebek katillerinin işbirliği yaptıkları o hastanelerin listesi;
Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi
Doğamed Sağlık Hizmetleri
Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Güney Hastanesi
Medilife Sağlık Hizmetleri
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Doğa Hospital Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
Refik Arslan Sağlık Hizmetleri
Reyap Sağlık Hizmetleri
Silivri Kolan Hastanesi
Yonca Sağlık Hizmetleri
Medisense Sağlık Hizmetleri
GMZ Sağlık Hizmetleri
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel TRG Hospitals hastanesi