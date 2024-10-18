HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bebek katilleri bu hastanelerde cirit atmış! İşte Türkiye’nin konuştuğu o hastanelerin listesi

Bebek katilleri bu hastanelerde cirit atmış! İşte Türkiye’nin konuştuğu o hastanelerin listesi

18.10.2024 11:50
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
İzmir'de kadın doktora 2 kadın hasta yakınından şiddet

İzmir'de kadın doktora 2 kadın hasta yakınından şiddet

Küçük çocuğun karşısında dans eden dansöze verdiği tepkiler gülümsetti! "Erkek miletinin hepsi aynı"

Küçük çocuğun karşısında dans eden dansöze verdiği tepkiler gülümsetti! "Erkek miletinin hepsi aynı"

Burdur'da 26 gündür kayıp 24 yaşındaki Fatmanur'dan haber alınamıyor

Burdur'da 26 gündür kayıp 24 yaşındaki Fatmanur'dan haber alınamıyor

İçerik devam ediyor
18.10.2024 11:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 bebeğin ölümüne neden olan kan emici 'yenidoğan çetesi' skandalıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aileleri perişan eden, bebek katillerinin kurdukları iğrenç tezgah iddianameye yansıdı. Dalga geçerek bebeklerin hayatlarıyla oynayan katillerin, pek çok hastaneyle de işbirliği içinde olduğu belirlendi. Peki yenidoğan çetesi hangi hastanelerle işbirliği yaptı? İşte Türkiye'nin konuştuğu o hastanelerin listesi...

Yenidoğan çetesi Türkiye'nin gündemine oturdu... 12 bebeğin ölümüne neden olan ve çok sayıda bebeğin hayatlarıyla oynayan sağlık çetesi, aileleri perişan ederken; her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Doktor, hemşire, ambulans şoförü ve sağlık çalışanlarının da içinde bulunduğu 47 kişilik kan emici çetenin; yenidoğan bebekleri ölüme terk ederken ailelerinden pervasızca para isteyip aldıkları paralarla da "alem" yaptıkları belirlenmişti.

ÇETE LİDERLERİ İKİ DOKTOR

Örgüt lideri konumundaki iki doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen'in olduğu belirtilen çetenin bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, ihmalde bulunarak ölmelerine neden olduğu tespit edilmişti.

1 (236)

ÖLÜME TERK EDİP, DALGA GEÇMİŞLER

Çete üyelerinin birbirleriyle yaptığı konuşmalar da ortaya çıkarken, bebeklerin hayatlarıyla dalga geçtiği diyaloglar tüyleri diken diken etmişti.

Konu hakkında başlatılan adli süreç kapsamında hazırlanan iddianamede ise gözü dönmüş katillerin hangi yöntemleri kullandıkları gibi ayrıntılar yer aldı.

UZUN SÜRE YOĞUN BAKIMDA TUTUP...

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yoğun bakımda tutup SGK'dan yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.

gfhdfh

ANLAŞMALI OLDUKLARI HASTANELERE YÖNLENDİRMİŞLER

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı anlatılan iddianamede, bu noktada esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu kaydedildi.

BEBEK KATİLLERİNİN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI HASTANELER

Peki Türkiye'nin konuştuğu skandalda adı geçen hastaneler hangileri? İşte bebek katillerinin işbirliği yaptıkları o hastanelerin listesi;

Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Güney Hastanesi

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Doğa Hospital Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlık Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitals hastanesi

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi dehşete düşüren konuşma: Fişini çekeceğim he gelmezseniz!

Türkiye'yi dehşete düşüren konuşma: Fişini çekeceğim he gelmezseniz!

 Hastane çetesi skandalı! Türkiye'yi sarsacak görüntüler: "Bebeğin fişini çek"

Hastane çetesi skandalı! Türkiye'yi sarsacak görüntüler: "Bebeğin fişini çek"

 Öldürülen bebeklerin sayısı daha fazla olabilir!

Öldürülen bebeklerin sayısı daha fazla olabilir!

 Cüneyt Özdemir'den 'Yenidoğan çetesi' olayına çok sert tepki: "35 yılda gördüğüm en büyük sağlık skandalı!"

Cüneyt Özdemir'den 'Yenidoğan çetesi' olayına çok sert tepki: "35 yılda gördüğüm en büyük sağlık skandalı!"

aah

22

33

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
hastane çete yenidoğan yenidoğan bebek
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber... Bazıların talebi kabul edilmeyecek!

Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber... Bazıların talebi kabul edilmeyecek!

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı

Her yer beyaza büründü! O ilde kar yağışı

Her yer beyaza büründü! O ilde kar yağışı

Bakan Fidan'dan, İsrail-İran savaşı uyarısı: Yüksek bir ihtimal! NATO'ya net Türkiye mesajı

Bakan Fidan'dan, İsrail-İran savaşı uyarısı: Yüksek bir ihtimal! NATO'ya net Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.