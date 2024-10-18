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  4. Yenidoğan çetesinin konuşmaları tüyleri diken diken etti! Bebeklerin hayatlarıyla böyle dalga geçmişler: Fişini çekeceğim he gelmezseniz!

Yenidoğan çetesinin konuşmaları tüyleri diken diken etti! Bebeklerin hayatlarıyla böyle dalga geçmişler: Fişini çekeceğim he gelmezseniz!

18.10.2024 11:09
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18.10.2024 11:09
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Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan çetesi' skandalıyla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu. 12 bebeğin ölümünden sorumlu çete üyelerinin aralarındaki konuşmalar ortaya çıktı. Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık ile örgüt lideri Fırat Sarı arasındaki konuşma tüyleri diken diken etti. Bebeklerin hayatlarıyla dalga geçen ikilinin rahat tavırlarını görenler inanamadı.

Kadın cinayetleri, sokak hayvanlarının öldürülmesi sonrası şimdi de 'yenidoğan çetesi' Türkiye'nin gündemine oturdu. 12 bebeğin ölümünden sorumlu hastane çetesi, savcının makamında tehdit edildiğini gösteren videonun ortaya çıkmasıyla deşifre olurken, ortaya çıkan her yeni detay tüyleri diken diken ediyor.

BEBEKLERİ ÖLÜME TERK EDİP, PARALARLA ALEM YAPMIŞLAR

Yenidoğan bebekleri ölüme terk eden çete üyelerinin, bebeklerin ailelerinden pervasızca para isteyip aldıkları paralarla da "alem" yaptıkları belirlenirken, çetenin bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, ihmalde bulunarak ölmelerine neden olduğu belirlenmişti.

582 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Çetenin örgüt lideri konumundaki iki doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen'e 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilirken, şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir için ise 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

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İKİLİ ARASINDA SKANDAL KONUŞMA

Hazırlanan iddianamede hastaneler, doktorlar ve telefon kayıtları yer alırken; gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yenidoğan bebek çetesinin aralarındaki skandal konuşmalarını paylaştı.

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RAHAT TAVIRLARINI GÖREN İNANAMADI

Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık ile örgüt lideri Fırat Sarı arasında geçtiği iddia edilen konuşma tüyleri diken diken ederken, bebeklerin hayatlarıyla dalga geçen ikilinin rahat tavırlarını görenler inanamadı.

Hastane çetesi skandalı! Türkiye'yi sarsacak görüntüler: "Bebeğin fişini çek" Hastane çetesi skandalı! Türkiye'yi sarsacak görüntüler: "Bebeğin fişini çek"
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"FİŞİNİ ÇEKECEĞİM HA GELMEZSENİZ"

  • Ben gelinceye kadar ölmesin ha.

  • Sarıkaya'nın (bebeğin adı) fişini çekeceğim he gelmezseniz.

  • Haha dedemin fişi

  • Tüh Halime'yi de bugün bekleyecektik bak.

  • Haha plana bak.

  • Haha kalk kız besleyeceğiz seni.

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"KEK ALDIM BEKLİYORUM"

İkili, bebeklerin hayatlarıyla dalga geçerek yaptıkları konuşmayı "kek aldım bekliyorum" diye sonlandırıyorlar.

İşte kan donduran o konuşmanın tamamı;

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Anahtar Kelimeler:
cinayet bebek yenidoğan
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