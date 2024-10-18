Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca seyretti, dönemin İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu bakan oldu! Sessizlikleri sürüyor büyük tepki var

Ailelerin yürekleri yandı, evlat acısıyla sarsıldılar. Çocukları yaşasın diye ellerinde avuçlarında ne varsa bu çetenin eline teslim ettiler. Onun haricinde milyonlarca TL vurgun yapan çeteye kimse dur diyemedi.

TELEFON KONUŞMALARI KAN DONDURDU!

Hastaneler, başhekimler daha hangi güç ve güruh bu çetenin bir parçası mı? Tüyler ürperten telefon konuşmaları, mesajlaşmalar gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Çete elemanlarının birbirleriyle konuşurken 'Bu çocuk zaten yaşamaz' 'Aileden para al da bu akşam ezelim' 'Ben gelmeden sakın öldürme' diyerek konuştuğu gerçeği herkesi çıldırttı!

HASTANELERDEN BİRİ ESKİ BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NUN!

Organize ölümlerin yapıldığı Avcılar Hospital'ın eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun olduğu ortaya çıktı!

İŞTE O HASTANELER

Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün

Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi,

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi,

Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi,

Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi,

Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi,

Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi,

Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi,

Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.

DÖNEMİN SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SESSİZ

Bu skandallar yaşanırken Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca, yaşananlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı! Sosyal medyada Fahrettin Koca'ya büyük tepki var.

DÖNEMİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ BAKAN OLDU

Bebekler ölürken incelemeleri yapamayan olayın büyümesine engel olamayan dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da geçtiğimiz aylarda Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanı olmuştu! Bakan Memişoğlu da yaşanan skandallarla ilgili bir açıklama yapmadı...