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Hastanedeki bebek katilleri... Yenidoğan çetesi skandalına CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz da karışmış: Şüpheliler arasında!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.10.2024 12:54
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12 bebeğin ölümüne neden olan ve çok sayıda aileyile çocuklarının hayatlarını perişan eden 'yenidoğan çetesi' skandalına CHP'li ismin adı da karıştı. 47 kişilik çete üyeleri arasında CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bulunduğu iddia edildi. Yılmaz, aynı zamanda İBB'nin Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda yer alıyor.

Hastanedeki bebek katilleri... Yenidoğan çetesi skandalına CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz da karışmış: Şüpheliler arasında!

Yenidoğan çetesi skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında doktor, hemşire ve sağlık personellerinin de olduğu çete üyelerinin; bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı. Çete üyelerinden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

CHP MECLİS ÜYESİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Gazete Duvar'dan Tuğba Özer'in haberine göre; hazırlanan polis fezlekesinde Medilife Beylikdüzü Hastanesi ve hastanenin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz da yer aldı.

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Yılmaz, CHP Beylikdüzü Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB'nin Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda yer alıyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Fezlekede Yılmaz'ın ifadesi de yer aldı. İfadesinde Medilife Hastanesi'nin ve şahsının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını belirterek, Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde Başhekim ve Genel Cerrahide çalıştığını, Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB Meclis Sağlık Komisyon Başkanı olarak görev yaptığını söyledi. Yılmaz, aynı soruşturmada adı geçen şahıslardan Ceren Hatice Kırım'ı Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde hemşire olmasından, Şeyhmus Çelik isimli şahsı ise Esenyurt Devlet Hastanesi'nde birlikte çalıştığından tanıdığını söyledi.

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Çocuk doktoru olduğunu belirten Yılmaz, şahıslar ile aralarında husumet, ticari ya da alacak verecek ilişkisi olmadığını, diğer şahısları tanımadığını belirtti.

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