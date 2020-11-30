1 Aralık’ta yürürlüğe giriyor

Tüm yurt genelinde yarından itibaren ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması Eskişehir’deki esnafın yüzünü güldürdü.

Gelen kış aylarıyla birlikte trafikte uygulanacak olan kış lastiği uygulaması ticari araçlar için zorunlu olacak. Trafik ekiplerinin kontrollerini yapacağı kış lastiği uygulamasına uymayanlara 776 TL para cezası verilecek. 1 Aralık 2020 Salı gününden itibaren yürürlükte olacak uygulama öncesinde esnafın işlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Uzun yıllardır otomotiv sektöründe hizmet veren işletme sahibi olan Erkan Koca; “35 yıldan beri otomotiv sektöründe halkımıza, Eskişehir’e hizmet vermekteyiz. Malum kışın başlamasıyla birlikte yoğunluğumuz fazlasıyla arttı. Bildiğiniz gibi 2918 Sayılı Trafik Kanun gereği ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması başlayacak. Otobüs, kamyon, minibüs gibi büyük araçlar ve hafif ticari araçlarda 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takma zorunluluğu var.” dedi.

“Yaz lastikleri güvensiz”

Yaz lastiklerinin kış aylarında güvensiz olduğunu belirten Koca, “Fakat biz kendi müşterilerimize ve vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapabiliriz. Kış lastiği sadece ticari araçlarda zorunlu diye sadece ticari araçlara değil, normal araçlarımıza da takılmalıdır. Eksi 7 dereceden sonra, çamurlu yollarda, yağmurlu yollarda, karlı ve buzlu yollarda can güvenliği açısından yaz lastikleri güvensizdir. Bundan dolayı tüm araçlara kış lastiği öneriyoruz.“ diyerek vatandaşı uyardı.