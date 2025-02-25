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  4. Kiralardan bıktı! Bulduğu çözüm sosyal medyanın gündemine yerleşti: "Buraya nasıl sığdın?"

Kiralardan bıktı! Bulduğu çözüm sosyal medyanın gündemine yerleşti: "Buraya nasıl sığdın?"

25.02.2025 17:18
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.02.2025 17:18
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TikTok'ta "ellaonwheels_0" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Janet Colby isimli bir kadın yüksek kiralardan bıkınca çareyi arabasını eve dönüştürmekte buldu. 17 milyondan fazla izlenen gönderisinde Colby, eve dönüştürdüğü üç tekerlekli elektrikli aracının içini gezdirdi. O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında bir hayli popüler oldu.

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "ellaonwheels_0" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Janet Colby isimli bir kadın, üç tekerlekli elektrikli aracının videolarını ilk olarak 2024 yılının Kasım ayında paylaşmaya başladı. Kiralardan bıktığı için kendisi ve ailesi için arabasında ev ortamı oluşturduğu dile getiren Colby, "Kendime ve aileme samimi bir takılma alanı oluşturdum. Videolarımın izlenme sayısı gün geçtikçe arttı" dedi.

KENDİSİNE GÖRE DİZAYN ETTİ

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Colby evine dönüştürdüğü aracının içini pembe tüylü yastıklar, desenli perdeler ve hatta park halindeki araçta otururken kendisinin ve ailesinin film ve TV izleyebilmesi için taşınabilir bir projektör gibi öğelerle süsledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Colby'in aracına övgü dolu yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Rahat görünüyor ama güvenli değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bundan istiyorum. Çok güzel" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Buraya nasıl sığdın?" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
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