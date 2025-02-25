Kiralardan bıktı! Bulduğu çözüm sosyal medyanın gündemine yerleşti: "Buraya nasıl sığdın?"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "ellaonwheels_0" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Janet Colby isimli bir kadın, üç tekerlekli elektrikli aracının videolarını ilk olarak 2024 yılının Kasım ayında paylaşmaya başladı. Kiralardan bıktığı için kendisi ve ailesi için arabasında ev ortamı oluşturduğu dile getiren Colby, "Kendime ve aileme samimi bir takılma alanı oluşturdum. Videolarımın izlenme sayısı gün geçtikçe arttı" dedi.

KENDİSİNE GÖRE DİZAYN ETTİ

Colby evine dönüştürdüğü aracının içini pembe tüylü yastıklar, desenli perdeler ve hatta park halindeki araçta otururken kendisinin ve ailesinin film ve TV izleyebilmesi için taşınabilir bir projektör gibi öğelerle süsledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Colby'in aracına övgü dolu yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Rahat görünüyor ama güvenli değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bundan istiyorum. Çok güzel" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Buraya nasıl sığdın?" yorumunda bulundu.