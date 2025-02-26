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Arabaya düşen evlilik yüzüğünü bulabilmek için canla başla mücadele etti! Arabasını parçaladı, didik didik aradı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.02.2025 12:38
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Jessica Foster ve eşi Geno, 2024 yılının Nisan ayında evlendiler. Güney Kaliforniya'da yaşayan çift son derece ilginç bir olaydan sonra sosyal medyada viral olmayı başardı. 31 yaşındaki Geno, arabada evlilik yüzüğünü düşürdü ve ikili her yeri aramalarına rağmen yüzüğü bulamadı. Foster son çare olarak ise kayıp yüzüğü bulabilmek için arabayı tamamen parçalattı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Arabaya düşen evlilik yüzüğünü bulabilmek için canla başla mücadele etti! Arabasını parçaladı, didik didik aradı

MYNET|DIŞ HABERLER Jessica Foster ve eşi Geno, Güney Kaliforniya'daki evlerinden işlerini halletmek için ayrılırken, Jessica alyansını mücevher temizleme kalemiyle temizlemeye karar verdi. Ancak 31 yaşındaki sosyal medya yöneticisi yüzüğü temizlerken yüzük düştü. İkili arabanın her yerine bakmalarına rağmen alyansı bulamadılar.

ARABAYI PARÇALADILAR

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Ön koltuğu çıkarttığında yüzüğü göremediğini fark eden Foster, "Ön koltuğu çıkardığımda, halkayı görmediğimi fark ettim ve ona ulaşmak için aslında orta konsolu ve halının bir kısmını çıkarmam gerekti. Sanki halka iç mekana emilmiş gibiydi. Dürüst olmak gerekirse, nasıl bu şekilde düştüğüne dair hiçbir fikrim yok. Orta konsolun yan parçasının biraz altına düşmüş. Parçalaması çok kolaydı ancak yeniden bir araya getirmek uzun zaman aldı" dedi.

Yüzüğünün hasar görmemesine sevindiğini dile getiren Geno, "Dürüst olmak gerekirse, yüzüğün hiç hasar görmemiş olmasına sevindim; benim için en önemli şey buydu" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Gönderi 7 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken 1900 yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yapılması gerekeni yaptı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En azından onun seni gerçekten sevdiğini biliyorsun" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu yapar mıydım? Emin değilim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya yüzük araba
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