Arabaya düşen evlilik yüzüğünü bulabilmek için canla başla mücadele etti! Arabasını parçaladı, didik didik aradı

MYNET|DIŞ HABERLER Jessica Foster ve eşi Geno, Güney Kaliforniya'daki evlerinden işlerini halletmek için ayrılırken, Jessica alyansını mücevher temizleme kalemiyle temizlemeye karar verdi. Ancak 31 yaşındaki sosyal medya yöneticisi yüzüğü temizlerken yüzük düştü. İkili arabanın her yerine bakmalarına rağmen alyansı bulamadılar.

ARABAYI PARÇALADILAR

Ön koltuğu çıkarttığında yüzüğü göremediğini fark eden Foster, "Ön koltuğu çıkardığımda, halkayı görmediğimi fark ettim ve ona ulaşmak için aslında orta konsolu ve halının bir kısmını çıkarmam gerekti. Sanki halka iç mekana emilmiş gibiydi. Dürüst olmak gerekirse, nasıl bu şekilde düştüğüne dair hiçbir fikrim yok. Orta konsolun yan parçasının biraz altına düşmüş. Parçalaması çok kolaydı ancak yeniden bir araya getirmek uzun zaman aldı" dedi.

Yüzüğünün hasar görmemesine sevindiğini dile getiren Geno, "Dürüst olmak gerekirse, yüzüğün hiç hasar görmemiş olmasına sevindim; benim için en önemli şey buydu" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Gönderi 7 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken 1900 yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yapılması gerekeni yaptı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En azından onun seni gerçekten sevdiğini biliyorsun" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu yapar mıydım? Emin değilim" yorumunda bulundu.