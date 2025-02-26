Plajda aniden ortaya çıkan beyaz lekeler endişe yarattı! Kimse ne olduğunu anlayamadı: "Uzak durun"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Bournemouth sahilinde ortaya çıkan beyaz renkli lekeler görenleri şaşkına çevirdi. Beyaz lekenin kaynağı bilinmezken pek çok spekülasyonu da beraberinde getirdi.

Plajı ziyaret edenler sosyal medyada beyaz lekeye ait görselleri paylaşarak internette viral oldu. Çoğu kişi bunların ya beyaz boya yığınları ya da palmiye yağı olduğuna inanıyor. Bazıları ise hamura benzetilen maddenin mantar, küf veya mum olabileceğini ileri sürdü.

NEDENİNİ BİLMİYORLAR

Bournemouth, Christchurch & Poole (BCP) Konseyi'nin turistik yerler, eğlence ve ticari faaliyetlerden sorumlu kabine üyesi Richard Herrett, konseyin artık gizemli maddenin ne olduğunu bildiğine inandığını söyledi.

Beyaz maddeden örnek topladıklarını ifade eden Herrett, "Hafta sonu kıyılarımıza vuran beyaz maddeden örnekler topladık ve ilk değerlendirmelerimize göre bunun beyaz boya olduğunu düşünüyoruz. Bazı yerlerde kalıntılar kalmış olabilir. Durumu aktif olarak izlemeye devam ediyoruz ve plaj kullanıcılarından maddeyle temastan kaçınmalarını, çocukları uzak tutmalarını ve kalan tortularla karşılaşmaları halinde köpeklerini tasmalı tutmalarını rica ediyoruz." dedi.