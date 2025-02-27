Gaziantep'teki 2 katlı 5 odalı ev sosyal medyada gündem yarattı! 950 bin TL'lik evin sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Gaziantep'te bir emlakçının sosyal medyadan tanıtımını yaptığı ev kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. 2 katlı ve 5 odadan oluşan evin fiyatı 950 bin TL olarak açıklandı. Emlakçı tanıtım videosunda sık sık evin arsa niyetine alınabileceğine yönelik vurgu yaptı. Görüntülerde evin bir hayli tadilata ihtiyacı olduğu görüldü.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Mağara daha iyi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu ev Bağdat Caddesi'nde olsa 80 milyon TL" yorumunu yaptı.