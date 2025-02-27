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  4. Gaziantep'teki 2 katlı 5 odalı ev sosyal medyada gündem yarattı! 950 bin TL'lik evin sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Gaziantep'teki 2 katlı 5 odalı ev sosyal medyada gündem yarattı! 950 bin TL'lik evin sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.02.2025 16:41
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Gaziantep'te 950 bin TL'ye satılan 2 katlı 5 odalı evin görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını adeta harekete geçirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları evin bakımsız durumu nedeniyle fiyatının yüksek olduğunu söylerken bazıları ise fiyatı makul buldu. Satılık evin görüntüsü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmeyi başardı.

Gaziantep'teki 2 katlı 5 odalı ev sosyal medyada gündem yarattı! 950 bin TL'lik evin sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Gaziantep'te bir emlakçının sosyal medyadan tanıtımını yaptığı ev kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. 2 katlı ve 5 odadan oluşan evin fiyatı 950 bin TL olarak açıklandı. Emlakçı tanıtım videosunda sık sık evin arsa niyetine alınabileceğine yönelik vurgu yaptı. Görüntülerde evin bir hayli tadilata ihtiyacı olduğu görüldü.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Mağara daha iyi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu ev Bağdat Caddesi'nde olsa 80 milyon TL" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gaziantep
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