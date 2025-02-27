Balıkçıyı şoke eden balık! Kocaman gövdesi, keskin dişleri ve büyük ağızla görenleri şaşırtmaya yetti

MYNET|DIŞ HABERLER Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesiminde derin deniz balıkçısı Roman Fedortsov tarafından yakalanan bir balık görenleri şaşkına çevirmeyi başardı. 'Aptocyclus ventricosus' olarak balık türü film setinden çıkmış gibi görünse de aslında tamamen gerçek. Balık halk arasında pürüzsüz yumru balığı veya pürüzsüz yumru emici olarak da biliniyor.

Fedortsov sosyal medyadan yaptığı paylaşımında balığın güzel bir görüntüye sahip olduğunu ve görünüşte tamamen yenilebilir durumda olduğunu belirtti.

BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KAYNAKLANIYOR

What's The Jam'te yer alan habere göre balığın normalden daha büyük bir gövdeye sahip olmasının asıl nedeni ise deniz içinde bulunan basınç değişikliğinden kaynaklanan şişkinlikler. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Harry Potter'daki Karanlık Lord'a benziyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben kendimce 'Megamind' adını verdim" yorumunda bulundu.