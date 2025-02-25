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10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! Ölüm hastalığa yol açan semptomlar ortaya çıktı: "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.02.2025 10:49
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Annie Holland isimli bir kadın henüz 22 yaşındayken ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Holland son 10 yıldır yemek yiyemiyor ve sadece damarlarından aldığı besinle hayatta kalıyor. Hastalığına dair açıklamalarda bulunan Holland, "Daha 12 yaşındayken hastalanmaya başladım. 22 yaşıma geldiğimde ise ölümcül bir hastalığa yakalandım" dedi.

10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! Ölüm hastalığa yol açan semptomlar ortaya çıktı: "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki Annie Holland isimli bir kadın 22 yaşındayken ölümcül bir teşhisle sonuçlanan hastalığa yakalandı. 12 yaşındayken hastalığının ilk belirtilerinin ortaya çıkmaya başladığını dile getiren Holland, "Daha 12 yaşındayken hastalanmaya başladım. 15 yaşıma geldiğimde durum daha da kötüye gidiyordu, çok sayıda sorunla doktorlara gidip geliyordum.16 yaşıma geldiğimde hayatım sonsuza dek değişmeye başladı. 18 yaşıma geldiğimde bana bir teşhis konuldu. 22 yaşıma geldiğimde ise ölümcül bir hastalığa yakalandım. Doktorlar, idrar ve kan testleri sonucunda Otoimmün Otonomik Gangliopati (AAG) olduğumu doğrulayana kadar sorunumun ne olduğunu anlayamadılar." ifadelerini kullandı.

BAĞIRSAĞINDAN 3 METRE KESTİLER

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Hastalığının kronik olduğu belirtilen Holland, Otoimmün Otonomik Gangliopati (AAG) hastalığının sağlıklı sinir hücrelerine saldırmasına neden olduğunu belirtti. Durumunun yıllar içinde kötüleştiğini söyleyen Holland, sağlık görevlilerinin bağırsağından 3 metreden fazla bir bölümü çıkartmak zorunda kalması üzerine bağırsak yetmezliği sorunuyla mücadele ediyor. Bu, bağırsaklarının vücudu beslemek için yeterli besin ve sıvıyı ememediği anlamına geliyor.

"ANLATMAK ÇOK ZOR"

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Yemek konusunun bile kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Holland, "İnsanlara hiçbir zaman yemek yiyememenin nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor. Yemek çoğu kişi için günlük hayatın normal bir parçası ama benim için çok tehlikeli bir durum. Bununla birlikte gelen çok fazla izolasyon var. Sosyal yemeklere katılamıyorum ve pişen yemeğin kokusu beni inanılmaz derecede hasta hissettirebiliyor. Herkes için hayatın normal bir parçası olan ama benim için tehlike oluşturan bir şeyin etrafında olmak zor.Kendimi toplumdan soyutladım çünkü herkes hayatına devam ederken ben cehennemde sıkışıp kalmıştım. Aylarca hastanede yattım, aylarca ziyaretçim olmadı. Kimsenin hasta olduğumu bilmesini istemiyordum. Sadece iyileşeceğimi ve o 'dönemi' hayatımdan çıkarabileceğimi anladım. Ne kadar da yanılmışım" dedi.

"HAYATIMIN BU KADAR YAKIN ZAMANDA SONA ERECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

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Hayatının kısa bir süre içinde bir anda sona ereceğini bilmesinin kendisini rahatsız hissettirdiğini söyleyen Holland, "Bunun böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Hayatımın bu kadar yakın bir zamanda sona ereceğini hiç düşünmemiştim ama plan yapamamak, hatta geleceği düşünememek ruhumu kırıyor. Aylarca süren korkunç işkence semptomları, prosedürler, ameliyatlar ve berbat ilaçlar. Acıyı, ızdırabı, yalnızlığı kimse o durumda olmadan anlayamaz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hastalık
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