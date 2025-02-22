Kimsenin ciddiye almamasından şikayetçi! En büyük fobisi ketçap: "Yakınımda bile bulunduramıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Kennedy News & Media'nın haberine göre, 32 yaşındaki Leigh Woodman isimli bir kadın, ketçaba karşı bir fobi geliştirdiğini söyledi. Ketçapla karşılaştığında pnaik atak geçiriyormuş gibi hissettiğini dile getiren Woodman, "Evimden ketçabı yasakladım. Yakınımda olduğunu bilmek bile beni rahatsız ediyor. Bu iğrenç" dedi.

Kennedy News & Media'nın haberine göre, 32 yaşındaki Woodman, sosyal medyadaki takipçilerine çektiği ve kısa sürede bir milyona yakın izlenme sayısına ulaşan videoda, "Bir ketçap şişesine bile bakamıyorum veya yakınımda bulunduramıyorum" itirafında bulundu.

"HİÇ BAKAMADIM BİLE"

Fobinin ilk ne zaman geliştiğini bilmediğini söyleyen Woodman, "Ne kadar dramatik göründüğünün tamamen farkındayım ve bundan her zaman utandım. Nasıl ve ne zaman başladığını hatırlamıyorum. Hatırladığımdan beri hep var. Kokusu ve dokusu gerçekten kötü. Kokusu bile beni hasta hissettiriyor. En büyük korkum bulaşık makinemin her yerine bulaşması çünkü bir daha asla bulaşıklarımı veya tabaklarımı veya çatal bıçaklarımı kullanamam. Beni panikletiyor. Hayatım boyunca hiç bakmadım bile" diye konuştu.

"İNSANLAR KOMİK BULUYOR"

Çok bilinen bir korku olamdığı için insanların bununla dalga geçtiğini ifade eden Woodman, "Çok bilinen bir fobi ve korku olmadığı için insanların bunu sadece bir şaka olarak görüp komik bulduğunu düşünüyorum. İnsanların bunu kesinlikle daha ciddiye alması gerektiğini hissediyorum" ifadelerini kullandı.