3 aylık bebek hastanelik oldu! Hastalığının nedeni dadısının tek bir hareketiymiş: Gerçekleri güvenlik kamerası ortaya çıkarttı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın 3 aylık bebeği için bir bakıcı tutmaya karar verdi. Ancak 1 ay sonra bebeğinin hastalanması üzerine bakıcının gün içindeki hareketlerini güvenlik kamerasından inceledi. Evdeki güvenlik kameralarını kontrol ederken bakıcının bebeğini gizlice öptüğünü gördü.

ANNE VE DADI ARASINDA GERİLİM YAŞANDI

Hastaneye kaldırılan 3 aylık bebeğe doktorlar tarafından akut larenjit teşhisi konuldu. Anne güvenlik kamerasında elde ettiği görüntülerin ardından dadıyı kovmaya karar verdi. Dadı ise kendisinin suçsuz olduğunu savunarak tazminat talebinde bulundu. İkili olayı yargıya taşıdıklarını dile getirdi.