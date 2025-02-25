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  4. Uçuş sırasında vefat eden yolcuyu yanlarına oturttular! Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler: "Bunu izlemek yürek parçalayıcıydı"

Uçuş sırasında vefat eden yolcuyu yanlarına oturttular! Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler: "Bunu izlemek yürek parçalayıcıydı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.02.2025 13:06
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Mitchell Ring ve Jennifer Colin, Melbourne'den Venedik'e giden uçağın yolcularıydı. Uçakta ismi açıklanmayan bir kadın yolcu fenalaşarak hayatını kaybetti. Avustralyalı çift, uzun mesafeli uçuş sırasında vefat eden yolcuyla yan yana yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Uçuş sırasında vefat eden yolcuyu yanlarına oturttular! Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler: "Bunu izlemek yürek parçalayıcıydı"

MYNET|DIŞ HABERLER Mitchell Ring ve Jennifer Colin, Melbourne'den Venedik'e giden bir Qatar Airways uçağında, tuvaleti kullanan bir kadın aniden koridorda yere yığıldığını söyledi. Mürettebat fenalaşan yolcuya müdahalede bulundu ancak kadın yolcu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Uçağın inişine saatler kala, kabin görevlilerinin cansız bedenle ne yapacaklarına dair bir belirsizlik ortaya çıktı.

"BUNU İZLEMEK YÜREK PARÇALAYICIYDI"

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A Current Affair'e konuşan çift olayı, "Personel hemen geldi, onları tebrik ediyoruz. Onu canladırmak için büyük bir mücadele verdiler. Bu olay tam yanımda, koridorda gerçekleşti ve ellerinden geleni yaptılar, ancak ne yazık ki kadın kurtarılamadı, bunu izlemek gerçekten yürek parçalayıcıydı. Onu tekerlekli sandalye ile taşıyarak business class'a götürmek istediler. Ama oldukça iri bir kadındı ve onu koridordan geçiremediler" sözleriyle anlattı.

4 SAAT BOYUNCA YAN YANA GİTTİLER

Ring, mürettebatın çiftin yanlarında boş koltuklar gördüğünü ve cansız bedenin üzerine battaniye örterek yanlarına yerleştirdiğini söyledi. Bu durum çifti Doha'ya giden uçuşun sonraki dört saati boyunca korkunç bir durumda bıraktı. Çift, uçuştan sonra bile, 'travma yaratan' deneyimin ardından Qatar Airways'in kendilerine duygusal destek teklif etmediğini iddia etti.

"YÜZÜNÜ GÖRDÜM"

Ring, Doha'ya vardıktan sonra polis ve sağlık ekiplerinin araca binmesi sırasında kadının cansız bedeninin başında oturmaya zorlandıklarını, kadının üzerindeki battaniyeler çıkarılırken kadının yüzünü gördüğünü iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
uçak Venedik
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