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  4. "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tane çilek için 19 dolar (692 TL) ödedi: 9.7 milyon izlenmeye ulaştı

"Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tane çilek için 19 dolar (692 TL) ödedi: 9.7 milyon izlenmeye ulaştı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.02.2025 14:29
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TikTok'ta 'alyssaantocii' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Alyssa isimli bir kadın Los Angeles'tan satın aldığı özel paketlenmiş çileği tanıttı. Sadece tek bir çilek için 19 dolar (yaklaşık 692 TL) ödediğini dile getiren Alyssa'nın çileği yediği paylaşımı 9.7 milyon izlenmeye ulaştı.

"Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tane çilek için 19 dolar (692 TL) ödedi: 9.7 milyon izlenmeye ulaştı

MYNET|DIŞ HABERLER Kardashian ailesi ve Brooklyn Beckham gibi ünlülerin uğrak yeri olan lüks bir mağaza zincirinin Los Angeles şubesindeki bir mağazada 19 dolara satılan çilek kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. TikTok kullanıcısı Alyssa viral videosunda pahalı meyveye verdiği tepkiyi canlı olarak kaydetti. Tadım testi tam 9.7 milyon kez izlendi.

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Alyssa, söz konusu çilek türünün Japonya'nın Kyoto kentinden geldiğini açıkladı.TikTok kullanıcısı aynı zamanda çileğin kendisine özel bir paketleme ile satıldığını söyledi. Alyssa, 208 bin takipçisine "Görünüşe göre dünyanın en lezzetli çileği bu" dedi.

"HAYATIMDA YEDİĞİM EN İYİ ÇİLEK"

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Çileğin paketinin kapağını açtıktan sonra önce inceleyen ardından ise bir ısırık alan Alyssa, "Vay canına, bu şimdiye kadar yediğim en iyi çilek, bu çılgınlık, bu hayatımda yediğim en iyi çilek. Son lokmasına kadar yemem gerekiyor" diye konuştu.

TikTok kullanıcıları, pahalı meyveye ilişkin düşüncelerini yorumlar bölümünde paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eğer bir çileğe 20 dolar verseydim, muhtemelen kendimi bunun şimdiye kadar yediğim en iyi çilek olduğuna ikna ederdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Toplum olarak bizim için hiçbir umut yok" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
çilek
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