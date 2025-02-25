Simpsonlar (The Simpsons) 28 Şubat tarihine işaret etti! Yeni tahmini herkesi endişelendirdi: "Dünya durma noktasına gelecek"

MYNET|DIŞ HABERLER 36 sezondur devam eden The Simpsons (Simpsonlar) kehanetleri sayesinde sosyal medyanın gündemine yerleşti. Dizinin önceki bölümlerinde koronavirüs , Neymar'ın ciddi bir şekilde yaralanması, Fukuşima nükleer felaketi sonrası mutant sebzeler ve daha fazlası gibi olaylar ön görüldü. Son olarak dizinin 1998 yılındaki bir bölümde 28 Şubat 2025 tarihinin geçmesi sosyal medyayı hareketlendirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

'Springfield'ın Son Günü' adlı 1998 yapımı bölümde tüm kasaba elektriksiz kaldı. Araçlar, cep telefonları dahil birçok teknolojik alet çalışmadı. Benzer şekilde, 2023'teki bir bölümde Bay Burns, 28 Şubat 2025'ten sonra enerji olmayacağını belirtiyor. Hayranlar, bu iki bölümün birleştirilmesiyle, 28 Şubat 2025'te gerçek dünyada bir tür büyük enerji kesintisi yaşanabileceğini düşünüyor.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü dizinin önceki bölümlerini referans alarak 28 Şubat 2025 tarihine dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları yapılan paylaşımlarda 28 Şubat tarihi için "Dünya durma noktasına gelecek" ifadelerini kullandı.