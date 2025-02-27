Tesadüfen gördü! Sosyal medyada 41 milyon izlenmeye ulaştı: "Kocamı dolabın önünde bir şeyler yaparken yakaladım"

MYNET|DIŞ HABERLER Bir kocanın karısının dolabında kıyafet denerken yakalandığı an TikTok'ta viral oldu ve 41 milyondan fazla izlendi. Alvin, giyim mağazasına koşmak yerine karısının açık mavi paça pantolonunu denemeyi tercih etti. Videonun sosyal medyada çok konuşulmasından sonra Jasmine, Newsweek'e yaptığı açıklamalarda bulunarak, "Gördüğüm anda 'Ne yapıyor?' diye düşündüm. Kocamı dolabın önünde bir şeyler yaparken yakaladım Çok komikti, çok güldüm." dedi.

TikTok'ta 'jazminedenize' kullanıcı adıyla paylaşılan videoda Jasmine'in Alvin'in kot pantolon denerken gizlice onu kaydetti. Newsweek'e konuşan ve yeni bir tarz başlattığını söyleyen Jasmine, "Bence geniş paçalı pantolonlar ona çok yakışıyor. Herkesin ona 'Drake Lamar' demesi yorumlarda çok komik tepkiler uyandırdı. Çok ikonik bir isimdi" ifadelerini kullandı.

Videonun şu ana kadar 47 milyon görüntülenmesi, 5,2 milyon beğenisi ve 25 binin üzerinde yorumu bulunuyor. Bir kullanıcı gönderiye, "Yüz: Drake. Pantolon: Kendrick" yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlar sanki 70'lerde erkekler bunları giymiyormuş gibi davranıyor." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu tam 70'ler havası" yorumunu ekledi.