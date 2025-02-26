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Gelinin annesinin kıyafet tercihi düğüne damga vurdu! Sosyal medyadan eleştiriler gecikmedi: "Bugün kimin günü?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.02.2025 17:26
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TikTok'ta "andrea.shillingfo" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişinin gönderisi kısa sürede gündem yarattı. Düğün planlayıcısı Andrea Shillingford, TikTok'ta paylaştığı klibin altına "Gelinin annesi" notunu ekledi. Gelinin annesinin kıyafet seçimi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gelinin annesinin kıyafet tercihi düğüne damga vurdu! Sosyal medyadan eleştiriler gecikmedi: "Bugün kimin günü?"

MYNET|DIŞ HABERLER Düğün planlayıcısı Andrea Shillingford, TikTok'ta yaptığı bir paylaşımda düğünden bir kesit gösterdi. Düğünden gösterilen kesitte gelinin annesi yer aldı.

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Gelinin annesi, tüy detaylı oldukça gösterişli beyaz bir elbiseyle poz verdi. Gelinin annesi görünümünü tamamlamak için şaşaalı bir topuz tercih etti.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gelinin annesinin kıyafet seçimini eleştirmek için adeta yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bugün kimin günü?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu sizin kızınızın günü, sizin değil. Dikkatin odağı o olmalı." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
düğün gelin
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