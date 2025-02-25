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  4. Böyle hırsızlık ne görüldü ne de duyuldu! Restoran tuvaletine giren kadın lavaboyu çaldı: "Çok şey gördüm ama buna benzer bir şey görmedim"

Böyle hırsızlık ne görüldü ne de duyuldu! Restoran tuvaletine giren kadın lavaboyu çaldı: "Çok şey gördüm ama buna benzer bir şey görmedim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.02.2025 10:05
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Restoran sahibi Robert Melman, geçen hafta güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra bir kadının tuvalete girdiğini ve lavaboyu alıp çıktığını görünce şok olduğunu söyledi. Olay sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Restoran sahibi yıllar içinde çok fazla hırsızlık durumuyla karşılaştığını ancak ilk kez böyle bir şey yaşadığını dile getirdi.

Böyle hırsızlık ne görüldü ne de duyuldu! Restoran tuvaletine giren kadın lavaboyu çaldı: "Çok şey gördüm ama buna benzer bir şey görmedim"

MYNET|DIŞ HABERLER 72 yaşındaki Robert Melman, Brezilya'daki restoranında tuvalet lavabosunun ve bazı boruların gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye karar verdi. Güvenlik kamerası görüntülerin Melman, tuvaleti kullanmak için içeri giren kadının çantasında 150 sterlin (yaklaşık 6 bin 907 TL) değerinde lavaboyla çıkması karşısında şaşkına döndü.

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

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Kadının tuvaletten çıkarken çantasının dolu olduğunu fark ettiğini söyleyen restoran sahibi, "Birçok şey gördüm ama buna benzer bir şey hiç görmedim. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde kadının siyah bir çantayla tuvalete girdiğini gördük. 11-12 dakika sonra dışarı çıktığında çantanın artık bir şeyle dolu olduğunu görebiliyorduk. Yıllar boyunca birçok şeyi çalan insanlarla karşılaştım. Bu oldukça sıradışı" dedi.

PERSONEL SAYESİNDE FARK ETTİ

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Melman personelin tuvaletlerde yaptığı rutin denetimin ardından hırsızlık durumundan haberdar olduğunu ve güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık tuvalet
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