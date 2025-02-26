Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi: Yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'joli.artist' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Joli Moli isimli bir kadın, insanların aslında hiç ölmediğini ve bunun yerine bilincin alternatif bir başka gerçekliğe geçtiğini söylediği paylaşımıyla gündem yarattı. Moli bu alternatif gerçeklikte daha önce yaşadığımız dünyaya dair anıların var olmadığından söz etti.

"BİRÇOK KEZ SON BULMUŞ OLABİLİR"

Moli, insanların aslında hiçbir zaman ölmediğini ileri süren kuantum ölümsüzlük teorisinin doğru olması durumunda, 65 milyon yıl önce asteroitlerin "dinozorları yok etmesine" benzer kıyamet benzeri olaylarla insanlığın birçok kez son bulmuş olabileceğini belirtti.

Kuantum ölümsüzlük teorisinin doğru olması durumunda insanların paralel bir evrende uyandığını dile getiren Moli, "Kuantum ölümsüzlük teorisi doğruysa, kıyamet sonrası bir olaydan sağ kurtulduğunuzu hatırlamadan paralel bir evrende uyanacaksınız" dedi. Moli videosunda son olarak ise paralel bir dünyanın var olabileceğine dair tek fikrimizin, insanların önemli olayları tarihin iddia ettiğinden farklı şekilde hatırlaması anlamına gelen "yeni Mandela etkileri" yoluyla olacağını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Asla ölemeyeceğimi düşünmek aşırı derecede moral bozucu ve bana baş ağrısı veriyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tamam, aslında şu anda biraz çıldırmış durumdayım çünkü komplo teorisyeni biri değilim ama sen ürkütücü bir şekilde mantıklı şeyler söylüyorsun" yorumunda bulundu.