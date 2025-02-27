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  4. 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! "Bunun gerçek olduğunu temin edebilirim"

1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! "Bunun gerçek olduğunu temin edebilirim"

27.02.2025 16:07
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.02.2025 16:07
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Film yapımcısı ve yönetmen Dan Bell, yakın zamanda Instagram takipçileriyle sıradışı bir durum paylaştı. Bell, 1987 yılında mahallesinde yağan kardan bir kaba koydu ve ailesinin derin dondurucusunda saklamaya başladı. Yıllar sonra Bell bu kabı çıkartıp içindekileri gösterdi. Gönderisi kısa sürede viral olmayı başardı.

MYNET|DIŞ HABERLER 1987 Gaziler Günü'nde Baltimore bölgesinde henüz küçük bir çocukken kar fırtınasına şahit olduğunu dile getiren Dan Bell, bir kapta o dönemden kalan bir kar saklamaya karar verdi.

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Ailesinin derin dondurucusunda kar saklamaya karar verdiğini söyleyen Bell, "O dönemde 10 yaşındaydım. Karın yağmura dönüşmesi gerekiyordu ama öyle olmadı. Baltimore bölgesinde yaşıyorum, bu yüzden sezonun başlarında böyle bir fırtına olması alışılmadık bir durum. Çok fazla kargaşaya neden oldu, bu yüzden muhtemelen karı tutmayı düşündüm" dedi.
30 yılın ardından bu kaptaki karın son halini gösteren Bell, "Son birkaç yıldır anneme '1987'den beri sakladığım o kartopunu hala saklıyor musun?' diye sordum. Sonra evlerine gittim ve dondurucuyu açtım, altına baktım ve oradaydı. Sanki eski bir dostla yeniden bir araya gelmişim gibiydi." diye konuştu.

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Bell, yeniden keşfettiği hazinesini TikTok ve Instagram'da paylaşılan bir videoda paylaşmaya karar verdiğinde, nostaljik olana olan düşkünlüğüne alışkın olan izleyicilerinin kartopundan geriye kalanları takdir edeceğini düşündü.

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Durum Bell'in tahmin ettiği gibi oldu ve gönderisi kısa sürede viral oldu. Bell sosyal medyada gönderisinin viral olmasından sonra, "TikTok'ta viral olduğunu gördüm ve Instagram'da da viral oldu. Buna inanmayan insanları anlıyorum çünkü internette sürekli inanmadığım şeyler görüyorum. Ama herkese bunun gerçek olduğunu temin edebilirim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok kar
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