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Yeni doğum yapan anne bebeğine çirkin denilince verdiği cevapla sosyal medyada gündem yarattı! "Sizin tarafa çekmiştir"

25.02.2025 15:46
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.02.2025 15:46
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TikTok'ta 'edagelincik' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın doğumun hemen sonrasında eşinin ailesine verdiği cevapla bir anda viral oldu. Eşinin kardeşinin "Kız da çok çirkin aynı sana benziyor" demesi üzerine “Çirkinse sizin tarafa çekmiştir.” diyerek karşılık verdi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

TikTok'ta 'edagelincik' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın doğumun hemen sonrasında yaşadığı bir anı yayınladı. Yeni doğum yapan anne, eşinin ailesinin ziyarete geldiği anları, "'İki eli kanda bile olsa konu laf sokmak olunca kızlar" notuyla paylaştı.

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Kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler olurken kullanıcıları da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar durumu eğlenceli bulurken bazıları ise tepki göstermeyi tercih etti.

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Genç kadın doğumun ardından eşinin kardeşinin "Kız da çok çirkin aynı sana benziyor" demesi üzerine, "Çirkinse sizin tarafa çekmiştir.” yanıtını verdi. O yanıt sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annenin cevabını alkışlıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten böyle bir şeye gerek yoktu" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya doğum
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