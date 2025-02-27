Tepkilere neden olan görüntüler! Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada 30'a yakın bisikletli gencin, sokak ortasında bir adama gündüz saatlerinde acımasızca saldırdığı , onu tekmelediği, yumrukladığı ve üzerine basarak çiğnediği rahatsız edici bir video ortaya çıktı. Saldırı, mağdurun 16-18 yaş aralığındaki 30 bisikletliden oluşan grupla arabasından inerek kavga etmesinin ardından başladı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Los Angeles polisinden yapılan açıklamada, gençlerin çete halinde adama saldırdıkları ve adamın çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi. Polis, ölümcül bir silahla saldırı ihbarı aldıktan sonra olay yerine geldi ve kurbanı buldu. Polis, şiddet içeren çete saldırısıyla ilgili henüz herhangi bir tutuklama yapmadığını belirtti.