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  4. NASA'nın yakın takibindeydi! Kurtulduk: Asteroitin Dünya'ya çarpma şansı 2032'de neredeyse %0'a düşüyor

NASA'nın yakın takibindeydi! Kurtulduk: Asteroitin Dünya'ya çarpma şansı 2032'de neredeyse %0'a düşüyor

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.02.2025 10:06
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CNN , NASA'nın devam eden yörünge çalışmalarından güncellemeler sağladığını bildirdi. 2024 YR4 asteroidinin Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığı sadece %0,0017'ye düştüğü ifade edildi.

NASA'nın yakın takibindeydi! Kurtulduk: Asteroitin Dünya'ya çarpma şansı 2032'de neredeyse %0'a düşüyor

MYNET|DIŞ HABERLER NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bir süredir 2032'de Dünya'ya çarpabilecek tarihin en yüksek riskli asteroidi olarak kabul edilen "2024 YR4"ü yakından takip ediyordu. Yeni güncellemelerle birlikte 2024 YR4 asteroitinin Aralık ayında Dünya'ya çarpma olasılığı yeniden hesaplandı.

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NASA, 2024 YR4 asteroidinin Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığını %0,0017; ESA benzer bir riski %0,002 olarak tahmin etti. Bu, 2024 YR4'ün Dünya'ya çarpma olasılığının 59.000'de 1 olduğunu gösterdi.

"NASA: ÇARPMA POTANSİYELİ BULUNMUYOR"

NASA , asteroitin Ay'a çarpma ihtimalinin yalnızca %1,7 olduğunu söylediği açıklamasında, "2024 YR4 asteroitini ilk keşfettiğimizde, Dünya'ya çarpma ihtimalinin düşük olduğunu gördük. NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nın Yakın Dünya Nesneleri Çalışma Merkezi'ndeki uzmanlar asteroitin yörüngesinin daha doğru bir modelini hesapladı. Şimdi şunu görüyoruz ki bu asteroidin önümüzdeki yüzyıla kadar gezegenimize çarpma potansiyeli bulunmuyor. Son gözlemler gelecekteki gidişatın belirsizliğini daha da azaltıyor" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te teleskopla tespit edilen cismin genişliğinin 40 ila 90 metre, yani büyük bir bina genişliğinde olduğu tahmin ediliyor. Asteroid 2024 YR4'ün Torino Risk Ölçeği'ndeki notu da 10 üzerinden 0'a düşürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
NASA asteroid
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