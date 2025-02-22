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  4. Yurt dışından alışveriş yaptı! Boy aynası beklerken kargoyu açınca gördüklerine inanamadı: "Gerçekten geleceğine inandın mı?"

Yurt dışından alışveriş yaptı! Boy aynası beklerken kargoyu açınca gördüklerine inanamadı: "Gerçekten geleceğine inandın mı?"

22.02.2025 14:17
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.02.2025 14:17
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TikTok'ta 'samicaa7' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi yurt dışından boy aynası sipariş ettiğini söyledi. Ancak kargoyu açtığında boy aynası yerine genç kadın boy aynası şeklinde bir tabloyla karşılaştı.

Sosyal medyada kargo açılış videoları bir hayli popüler. Son olarak Çin kaynaklı bir çevrimiçi alışveriş sitesinden yaptığı alışverişin kargosunu kamera karşısında açan kadın gündem yarattı. Genç kadın boy aynası sipariş ettiğini söyledi. Fakat onun yerine küçük bir kargo paketi geldi. Paketi açtığında ise genç kadının karşısına boy aynası şeklinde bir tablo çıktı.

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O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten geleceğine inandın mı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi bir şekilde açıklamaları okumak gerekiyor" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok alışveriş
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