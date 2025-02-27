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  4. Sosyal medya bu fişi konuşuyor! Garsona bahşişi bırakmak istemedi... Tepkisini böyle gösterdi: "Kocama canım deme"

Sosyal medya bu fişi konuşuyor! Garsona bahşişi bırakmak istemedi... Tepkisini böyle gösterdi: "Kocama canım deme"

27.02.2025 11:27
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.02.2025 11:27
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Evli bir içerik üreticisi olan Savannah eşiyle birlikte gittiği bir restoranda yaşadığı ilginç durumu sosyal medyadan paylaşınca viral oldu. Savannah, garsonun eşine 'canım' demesinden rahatsızlık duyarak 2 cent bahşiş bıraktığını söyledi. Üstelik fişe de 'Kocama canım deme' ifadesini yazdı. O anları Savannah sosyal medyadan paylaşınca bir anda gündeme yerleşti.

MYNET|DIŞ HABERLER Bir içerik üreticisinin eşiyle birlikte gittiği bir kafede yaşadığı durumu sosyal medyadan paylaşması tartışmaları da beraberinde getirdi. Savannah isimli kadın garsona sadece 2 cent bahşiş bıraktığını ve bunun nedenini ise garsonun kocasına iltifat etmesi olarak gösterdi.

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Savannah sosyal medyadan yaptığı paylaşımında 40.21 dolarlık hesaba sırf inat olsun diye 2 centlik bahşiş eklediğini ve toplam 40.23 dolar ödediğini söyledi. Savannah'ın paylaşımı kısa sürede 10.5 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini de beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadının verdiği tepkinin büyük olduğunu söylerken yorumlarda eleştirilerini bildirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Acilen terapiye gitmelisiniz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılmaz güvensiz bir hareket" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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