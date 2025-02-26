Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı! Vücudundaki etkilerini böyle anlattı: Elleri tanınmayacak hale geldi

MYNET|DIŞ HABERLER Birçoğumuz akşam yemeğinde ne yiyeceğimizi düşünürken, bazılarımız da Guiness Dünya Rekorları'nı kırmayı düşünüyor. Ancak bir adamın bir günde en fazla barfiks çekme dünya rekorunu kırması ellerinde büyük yaralara neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN GÖSTERDİ

Truett Hanes, Instagram hesabından 24 saatte 10.001 barfiks çektiğini duyurarak, "Soranlara şunu söyleyeyim, 24 saatte en çok barfiks çekme rekorunu 751 tekrarla toplamda 10.001 kez kırarak başardım. 1 Şubat günü saat 11.00'de başladı ve 2 Şubat günü saat 09.16'da sona erdi." dedi.

Guinness Dünya Rekorları web sitesinde Hanes'in rekoru kırdığını ifade eden, "24 saatte en fazla barfiks çekme (erkek) 10.001'dir ve bu rekor 1-2 Şubat 2025 tarihleri arasında ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde Truett Hanes (ABD) tarafından elde edilmiştir." ifadeleriyle tescillendi.

ELLERİ TANINMAZ HALE GELDİ

Barfiks rekorunu kırdığı sırada eldiven takmasına rağmen ellerinin rekor denemesi sırasında yıprandığını dile getiren Hanes, kırmızı, tahriş olmuş , şiş ve kuru ellerinin yakın çekimini paylaştı. Rekoru kırdıktan 3 gün sonra bile Hanes'in parmaklarından birinin üst derisi tamamen soyulmuş gibiydi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İşaret parmağı yeniden doğmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, " Bu, başkalarına yepyeni bir hayat vermek için deriye küçük bir kesik atmak gibi. Fedakarlıklarını seviyorum dostum" yorumunda bulundu.