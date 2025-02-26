Bir gören bir daha baktı! Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor: Eski ve yeni haline kimse inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Vücut modifikasyonu hayranı Toxii değişim sürecine 2019 yılında başladı. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplatan Toxii'nin dilinde ve gözlerinde bile mürekkepler var.

Burnuna piercing taktırmak için burnunu yerinden çıkarttıran kadın, alnına boynuz gibi görünen bir implant taktırdı ve dilini de ortadan ikiye ayırdı.

Toxii, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda , her zaman bu kadar alternatif olmadığını ortaya koydu ve 2019'daki görünümüne dair bir fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü değişimi karşısında şaşkına döndüklerini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Önceden çok güzeldin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bunu kendine yapmana ne sebep oldu?" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendinden neden nefret ediyorsun?" yorumunu yaptı.