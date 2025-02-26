Kuaför fiyatı söyleyince şoke oldular! Apar topar para ödemeden böyle kaçtılar: "Biz bir halt ettik"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde iki kadın kuaföre dip boyası yaptırmak için gittiklerini anlattı. Fiyat sormadan işleme başladıklarını ve işlemin devamında fiyatın 3 bin TL olduğunu öğrendiklerini dile getiren kadınlar apar topar kaçtı.

Saçları boyalı bir şekilde kuaförden kaçtıkları anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaşan ikili videoda, "Arkadaşlar biz bir halt ettik. Biz bir kuaföre gittik dip boyası için. Fiyat sormadan oturduk. Dip boyası 3 bin TL'ymiş. Bahçeye çıkacağız dedik. Kaçtık biz. Allah'ım sen günah yazma ezan okunuyor ama. Bir dip boyasına da 3 bin TL veremezdim kusura bakmasınlar. Fakiriz ama salak değiliz yani. Şu an rezil rüsva durumdayız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Tüm işlemi yaptırmışsınız zaten sadece yıkaması kalmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "O kuaför haram etmiştir o sizden çıkacak" yorumunda bulundu.