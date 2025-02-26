Düğünde dans performansı sergilerken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırınca kolunu kırdı

Rusya'da bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde düğündeki dans pistinin ortasında dans eden bir adam müziğin ritmine kendisini fazla kaptırınca dengesini kaybederek kolunun üzerine düştü.

Kolunun altında kalması üzerine ağırlığıyla kolunu kıran adamı gören misafirler bir süre ne olduğunu anlayamadı. O anlara sosyal medyadan adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kendisini fazla kaptırmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok kötü olmuş" yorumunu yaptı.