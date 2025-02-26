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  4. Düğünde dans performansı sergilerken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırınca kolunu kırdı

Düğünde dans performansı sergilerken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırınca kolunu kırdı

26.02.2025 14:19
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.02.2025 14:19
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Rusya'da bir düğünde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülerde dans pistinin ortasında dans eden bir adam kendisini müziğin ritmine fazla kaptırınca kolunun üzerine düşerek kolunu kırdı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Rusya'da bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde düğündeki dans pistinin ortasında dans eden bir adam müziğin ritmine kendisini fazla kaptırınca dengesini kaybederek kolunun üzerine düştü.

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Kolunun altında kalması üzerine ağırlığıyla kolunu kıran adamı gören misafirler bir süre ne olduğunu anlayamadı. O anlara sosyal medyadan adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kendisini fazla kaptırmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok kötü olmuş" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Dans Rusya
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