Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kendisini ilişki uzmanı olarak tanıttı! Sözleri sosyal medyada gündme yarattı: "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işaretler"

Kendisini ilişki uzmanı olarak tanıttı! Sözleri sosyal medyada gündme yarattı: "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işaretler"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.02.2025 17:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini ilişki uzmanı olarak tanımlayan Madeline Smith sosyal medyadan yaptığı açıklamasında aldatan erkeklere yönelik uyarıcı işaretleri paylaştı. Smith, aldatıldığınızdan endişe ediyorsanız veya sevgilinizin sizin için doğru kişi olup olmadığından emin değilseniz , dikkatli olmanız ve not almanız gerektiğini söyledi. Ardından ise aldatan erkekleri yakalamanızı sağlayan işaretlerden söz etti.

Kendisini ilişki uzmanı olarak tanıttı! Sözleri sosyal medyada gündme yarattı: "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işaretler"

MYNET|DIŞ HABERLER Ex-Wives Undercover: Liars, Cheaters & Love Cons podcast'ine konuk olan Madeline Smith, erkeğinizin sizi aldatıp aldatmadığını nasıl anlayacağınız konusunda samimi açıklamalarda bulundu. Aldatan erkeklerin ortak özelliklerinden söz eden Smith, "Geçmişte ihanet davranışı olması, telefonlarıyla ilgili gizli davranmaları, bir sorunları olduğunda güvensiz olduklarını söylemeleri ortak özellikleri" dedi.

1

Aldatan erkeklerin yakalanmaya yakınlaşması durumunda sinirlendiklerini belirten Smith, "Telefonlarda gizlilik tipik işaretlerdir. İnsanların evli olup da eşlerinin şifrelerini bilmemeleri bana her zaman çok tuhaf geliyor. Sosyal medya hesaplarında bir ilişki içinde oldukları paylaşmamaları da gizemli bir durum. Gizem güveni yok eden bir durumdur" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Ormanda yürürken korkunç bir şey keşfetti

Ormanda yürürken korkunç bir şey keşfetti

 2025 kehanetleri korkuttu! "Liderlik değişimleri olabilir"

2025 kehanetleri korkuttu! "Liderlik değişimleri olabilir"

 Kaynağının ne olduğunu görünce şok oldum

Kaynağının ne olduğunu görünce şok oldum

 Resmen gökyüzünden yağdı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Resmen gökyüzünden yağdı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

 Kalp krizinden hayatını kaybeden adam aniden dirildi

Kalp krizinden hayatını kaybeden adam aniden dirildi
Mynet'in Sesi
En iyi film seçilmişti! 8 Mart'ya yeniden vizyonda En iyi film seçilmişti! 8 Mart'ya yeniden vizyonda
2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü
Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı! İşte teröristbaşı Öcalan'ın bildirisi...

Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı! İşte teröristbaşı Öcalan'ın bildirisi...

1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı

1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı

2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü

2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü

Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı

Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı

Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı

Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Şimdi alın, uzun yıllar giyin! Reebok spor ayakkabılarda indirim başladı

Şimdi alın, uzun yıllar giyin! Reebok spor ayakkabılarda indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.