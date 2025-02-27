Kendisini ilişki uzmanı olarak tanıttı! Sözleri sosyal medyada gündme yarattı: "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işaretler"

MYNET|DIŞ HABERLER Ex-Wives Undercover: Liars, Cheaters & Love Cons podcast'ine konuk olan Madeline Smith, erkeğinizin sizi aldatıp aldatmadığını nasıl anlayacağınız konusunda samimi açıklamalarda bulundu. Aldatan erkeklerin ortak özelliklerinden söz eden Smith, "Geçmişte ihanet davranışı olması, telefonlarıyla ilgili gizli davranmaları, bir sorunları olduğunda güvensiz olduklarını söylemeleri ortak özellikleri" dedi.

Aldatan erkeklerin yakalanmaya yakınlaşması durumunda sinirlendiklerini belirten Smith, "Telefonlarda gizlilik tipik işaretlerdir. İnsanların evli olup da eşlerinin şifrelerini bilmemeleri bana her zaman çok tuhaf geliyor. Sosyal medya hesaplarında bir ilişki içinde oldukları paylaşmamaları da gizemli bir durum. Gizem güveni yok eden bir durumdur" diye konuştu.