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1. Lig'de playoff eşleşmeleri belli oldu!

20.05.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselmek için playoff eşleşmeleri belli oldu.

1. Lig'de playoff eşleşmeleri belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan maçların ardından Süper Lig plyaoff eşleşmeleri belli oldu.

Eyüpspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Eyüpspor'un gollerini 6. dakikada Mete Kaan Demir, 37. dakikada Caner Hüseyin Bağ ve 75. dakikada Jesse Sekidika kaydetti. Eyüpspor, sezonu 6. sırada bitirdi.

BB Erzurumspor, Denizlispor'a deplasmanda 4-0 yenildi. Denizlispor'un gollerini 19. dakikada Oğuz Yılmaz, 25. dakikada Gökhan Süzen, 42. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 90+3. dakikada Okan Derici kaydetti. BB Erzurumspor, bu sonuçla sezonu 5. sırada bitirdi.

İstanbulspor ise Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından playoff eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Bandırmaspor - Eyüpspor
İstanbulspor - BB Erzurumspor

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