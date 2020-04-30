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1 Mayıs öncesi işçilere "evde kal" mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Güvenlik-İş Sendikası İl Temsilcisi Selahattin Cayhan, 1 Mayıs’ın demokrasinin, özgürlüğün, emeğin, mücadelenin ve güvenle yaşanabilecek bir geleceğin adı olduğunu söyleyerek, "Her 1 Mayıs’ta haydi meydanlara diyorduk, bu yıl ’Evde Kal’ diyoruz.

1 Mayıs öncesi işçilere "evde kal" mesajı

Güvenlik-İş Sendikası İl Temsilcisi Selahattin Cayhan, 1 Mayıs’ın demokrasinin, özgürlüğün, emeğin, mücadelenin ve güvenle yaşanabilecek bir geleceğin adı olduğunu söyleyerek, "Her 1 Mayıs’ta haydi meydanlara diyorduk, bu yıl ’Evde Kal’ diyoruz. İşçi Bayramı olan 1 Mayısları, coşkuyla kutlayacağımız günler de gelecektir" dedi.
Güvenlik-İş Sendikası İl Temsilcisi Selahattin Cayhan yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın tamamına hakim olmuş, ülkemizde de yayılan ve pandemiye dönen Korona virüsün (Covit-19) günlük yaşamın birçok alanında olumsuz etkiye yol açtığı ve sağlık nedenleriyle ciddi tedbirler uygulandığı bilinmektedir. Ülkemizde ve Dünya’da kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün böyle bir salgın döneminde meydanlarda kutlanması maalesef mümkün olmamıştır. Bu salgın döneminde özellikle sağlık birimlerinde çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm emekçiler zor şartlar altında da olsa ülkeleri ve milletleri için yaşamın devam edebilmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir.Her zaman görevinin, işinin başında olan emekçi kardeşlerimiz için bilinmelidir ki; 1 Mayıs yalnızca işçinin ve emekçinin değil, tüm dünyanın bayramıdır. Çünkü işçiler sadece kendileri için değil, bizler için alın teri dökmekte; bizlerin sağlığı, güvenliği, aşı, bir lokması için çalışmaktadır. Kendilerine olduğu kadar bizleri de dolaylı yoldan etkileyen ve hakkını vererek gerçekleştirdikleri mesainin karşılığını dahi alamayan işçi kardeşlerimiz için 1 Mayıs sesini duyurma günüdür. 1 Mayıs sadece bir kutlama değil, işçinin haklı mücadelesini dile getirdiği gündür. Taşeron işçiliğin son bulması, ayrımsız kadro talepleri, güvenceli ve sendikalı bir istihdamın, işsizliğin, düşük ücretler için seslerinin duyurulduğu gündür. 1 Mayıs, insan onuruna yakışır bir iş için meydanlarda toplanıp, çağdaş ve eşit çalışma ortamı taleplerinin dile getirildiği gündür" dedi.

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Bozuyuk
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Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
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