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1 Mezra karantina altına alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.07.2020 17:44 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde pozitif vaka sayısı 7 olurken 1 mezra karantina altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinin Çataltepe köyüne bağlı Miçolar mezrasında yapılan bir düğün törenine katılan davetlilerden birinin birkaç gün sonrasında yüksek ateş şikayetiyle Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 Mezra karantina altına alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde pozitif vaka sayısı 7 olurken 1 mezra karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinin Çataltepe köyüne bağlı Miçolar mezrasında yapılan bir düğün törenine katılan davetlilerden birinin birkaç gün sonrasında yüksek ateş şikayetiyle Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisinde korona virüsü tespit edilen kişi tedavi altın alındı.
Yaşanılan olay sonrasında düğün törenine katılan davetlilere test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 3 kişide daha virüs tespit edildi. Düğüne katılan toplam 4 kişide virüsün görülmesiyle ilçe genelinde vaka sayısı 7 oldu. Miçolar mezrası ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Mezraya tüm giriş çıkışlar yasaklandı.

1 Mezra karantina altına alındı

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