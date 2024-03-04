YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. 1. Van Çocuk Edebiyatı Fuarı açıldı

1. Van Çocuk Edebiyatı Fuarı açıldı

İHA İHA
04.03.2024 15:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 1. Van Çocuk Edebiyat Fuarı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın katılımıyla açıldı.

1. Van Çocuk Edebiyatı Fuarı açıldı

Kültür, sanat alanında birçok yeniliği Vanlılar ile buluşturan Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kentte ilk kez çocuk edebiyat fuarı düzenliyor. Van İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’ndeki fuarın açılışı Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın katılımıyla yapıldı.

Fuarın açılışında konuşan Vali Ozan Balcı, çocuklar için yapılan her işten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bugün Van için güzel bir gün olduğunu söyledi. Fuarı Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesiyle birlikte düzenlediklerini hatırlatan Vali Ozan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımız için 1. Van Çocuk Edebiyat Fuarı’nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Kitap okuma alışkanlığının çocukken kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Kitap okuma faaliyeti bir boş zaman işi değildir. Yemek yemek gibi su içmek gibi hayatın en elzem konularından biridir. Özel vakit ayrılması gereken, insanların en değerli vakitlerini geçirecekleri bir alan olmalıdır. Bu yüzden çocukların kitap okumasını, kitap okuma alışkanlığı edinmesine çok önemsiyoruz. Bunun içinde etkinlikler yapıp kütüphaneler kurup çocuklarımıza gençlerimize kitaplar hediye ediyoruz. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla bugüne kadar 3,5 milyon kitap dağıtımı gerçekleştirip köylerimizde dahil olmak üzere okullarımıza 300 kütüphane kurduk. 11 ilçemize bebek çocuk kütüphaneleri ve şehir merkezimizde büyük bir çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Yine kitapvan.gov.tr adresinden ulaşan 100 bin çocuğa da 180 bin kitabı adreslerine kadar ulaştırdık. Biz yöneticiler olarak çocuklar için çok güzel işler yaptık. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm anne ve babaları çocuklarıyla birlikte fuarımıza davet ediyorum.”

Yapılan konuşmanın ardından Vali Ozan Balcı, fuarı gezerek çocuklara kitap hediye etti.

4-6 Mart tarihlerinde ziyaretçiye açık olan fuara Türkiye’nin birçok ilinden çocuk edebiyatında tanınmış 30’a yakın yazar katılıyor. Düzenlenen fuarla, çocukların yazarlarla buluşması ve çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.

6 Mart’a kadar sürecek olan fuarda yazar bulaşmaları, imza günleri, söyleşiler, eğitici ve öğretici etkinlikler de düzenlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman’da konservatuarda sanatla iç içe nesiller yetiştiriyorAdıyaman’da konservatuarda sanatla iç içe nesiller yetiştiriyor
Bilecik’te Yeşilay Haftası kutlandıBilecik’te Yeşilay Haftası kutlandı
Şehit ve gazi derneklerinin faturalarını Büyükşehir Belediyesi ödeyecekŞehit ve gazi derneklerinin faturalarını Büyükşehir Belediyesi ödeyecek
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 4 Mart Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:27
Öğle
12:23
İkindi
15:36
Akşam
18:09
Yatsı
19:25

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Pazartesi

Selçuk eczanesi
Catak
Azizoğlu eczanesi
Edremit
Pinar eczanesi
Ipekyolu
Elbak eczanesi
Baskale
Demir eczanesi
Gevas
Hayat eczanesi
Muradiye
Atlas eczanesi
Ipekyolu
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.