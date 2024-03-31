10 ay içinde 2 kez bıçaklı soyguna uğrayan ünlü voleybolcu Türkiye'ye transfer oluyor!

10 ay içinde ayrı ayrı iki kez soyguna uğrayan Aleksandra Uzelac, Brezilya'dan ayrılma kararı aldı.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Yaşadığı bu olaylar sonrası psikolojik destek almaya başlayan Aleksandra Uzelac'ın bir süredir antrenmanlara bile çıkamadığı ifade edilmişti. Cumartesi günü takıma veda eden Aleksandra Uzelac'ın Türkiye'de bir takıma transfer olması bekleniyor.

“KABUS GÖRDÜĞÜM İÇİN İLAÇ ALIYORUM”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aleksandra Uzelac, "Artık uyumakta çok zorlanıyorum, şimdi geceleri kabus gördüğüm için ilaç alıyorum. Günlerdir hiç uyumadığım için hala yoruluyorum. Ancak şimdi gözlerimi biraz kapatabiliyorum. Voleybola odaklanmaya çalışıyorum çünkü bununla ilgilenip yoluma devam etmek istiyorum... Beni çok fazla yavaşlatmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.





