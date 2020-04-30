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10 Günde 62 bin 988 Sosyal Destek

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 14:25 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, 10 günde toplam 62 bin 988 bin erzak, sıcak yemek ve ekmek dağıttı.Salgın nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Osmangazi’de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor.

10 Günde 62 bin 988 Sosyal Destek

Koronavirüs salgını nedeniyle ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, 10 günde toplam 62 bin 988 bin erzak, sıcak yemek ve ekmek dağıttı.
Salgın nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Osmangazi’de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. Resmi kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüten ekip, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük erzak, ekmek, çorba ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Koronavirüs salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yoğun mesai harcayan Vefa Sosyal Destek Grubu, ayrıca alışveriş yardımında bulunarak hiç kimseyi mağdur etmemeye özen gösteriyor.
1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi’nin 136 mahallesini kapı kapı gezen belediye ekipleri, 20-29 Nisan tarihleri arasında 3 bin 478 erzak, 12 bin 378 çorba, 31 bin 886 ekmek, 15 bin sıcak yemek dağıtımı ve 246 alışveriş yardımı yaptı. Toplam 62 bin 988 bin aileye sosyal yardım sağlayan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşa ‘Evde Kal’ çağrısında bulundu.
Salgınla mücadele süresince vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek için her alanda mücadele ediyoruz. Aynı zamanda halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına ekiplerimiz, gece gündüz demeden çalışıyor. Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin, biz onların her zaman yanındayız” dedi.

10 Günde 62 bin 988 Sosyal Destek

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Ihlamur Eczanesi
Osmangazi
Kural Eczanesi
Osmangazi
Mumcu Eczanesi
Yildirim
Pirinçhan Eczanesi
Osmangazi
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