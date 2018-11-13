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10 maç ceza alan Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar belli oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

PFDK, daha önceden 7 maç ceza verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç daha ceza verdi. Fatih Terim'in toplamda 10 maç ceza almasının ardından kaçıracağı maçlar da belli oldu.

10 maç ceza alan Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar belli oldu!

PFDK tarafından daha önce 7 maç cezası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maç daha ceza aldı.

Kayserispor maçını tribünden izleyen Terim, 9 maç sonra cezasını tamamlayacak. Tecrübeli teknik direktörün ligde yedek kulübesinde yer alması, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki performansına bağlı değişebilir.

İKİNCİ YARIYA YETİŞME İHTİMALİ VAR

Eğer Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda iki tur atlarsa Fatih Terim, ligin ikinci yarının ilk maçı olan Ankaragücü maçına yetişecek. Ancak bunun için Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda önce 5. tur, ardından son 16 turunu geçmesi gerekecek.

İşte Fatih Terim'in kulübede olamayacağı maçlar;

Konyaspor
Beşiktaş (D)
Türkiye Kupası 5. tur
Rizespor
Türkiye Kupası 5. tur rövanş
Başakşehir (D)
Sivasspor
Türkiye Kupası son 16 (Tur atlarsa)
Türkiye Kupası son 16 rövanş (Tur atlarsa)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kebabciya az bile
Futbol kabadayisina az bile
takımın başında dururken ne yaptiki
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