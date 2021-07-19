10 yaşında keşfedilen ve çoktan Türk futbol tarihine adını yazdıran Sergen Yalçın'ın futboldaki ilk yılları

Sergen Yalçın, dönemin yıldız keşfi konusundaki en iyi ismi Serpil Hamdi Tüzün tarafından 5 dakikalık izleme sonucu takıma alınmıştı. Deneme maçında 5. dakikada oyundan çıkan Sergen'i görenler, anlam veremeyip Serpil Hoca'ya neden erken çıkardığını sorduklarında ise Tüzün o unutulmaz cevabı verdi: ''Böyle bir yeteneği anlamak için 5 dakika yeter de artar bile!''

19 YAŞINDA A TAKIMA ÇIKARILDI

Yeteneğiyle alt yapıdaki maçlarda oldukça iyi işler çıkaran Sergen Yalçın, dönemin Beşiktaş hocası Gordon Milne'in de dikkatini çekti. 19 yaşında A takıma çıkan Sergen Yalçın kısa sürede golleri ve asistleri ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Attığı jeneriklik golleri, çalımları ve sahadaki top tekniğiyle Türkiye'nin Maradona'sı lakabını alması kısa sürdü. 6 yıllık Beşiktaş kariyerine 2 lig şampiyonluğu sığdırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN İSTANBULSPOR'A TRANSFER EDİLDİ

Yeteneği kadar gece hayatı ve at yarışı düşkünlüğü de çok konuşulan Sergen Yalçın, o dönem yönetimle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ayrılma kararı aldı ve Cem Uzan'ın satın aldığı İstanbulspor'la rekor rakamlar karşılığında anlaşma sağladı.

DÖRT BÜYÜKLERDE FORMA GİYDİ

Burada da tutunamayan Sergen, ardından Siirt Jetpaspor'a transfer oldu. Buradaki oyunuyla yeniden büyük takımların ilgisini çekti ve sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi. 2002-03'te Beşiktaş'ın 100. yılında geri dönen Sergen Yalçın, Ercan Taner'in meşhur ''Sergen attı, şampiyonluk geldi!'' anonsunun ardından Türk futbolunda bir şampiyonluğa da adını yazdırdı.

''DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU OLABİLİRDİ''

Sergen Yalçın'ın ünü, Türkiye'yi çoktan aşmıştı. Yeteneklerini fark eden yabancı ülke scout'ları ve teknik direktörleri Yalçın'a övgüler yağdırıyordu. Yabancı basında onun yeteneğinden bahsedildiği yazılar yayımlanıyordu. İşte onlardan bazıları:

5 farklı ülkede yayın yapan These Football Times, James Kelly imzasıyla "Sergen Yalçın: Dünyanın en iyi futbolcusu olabilirdi!" adlı bir yazı yayımlamıştı.



İngiliz The Guardian gazetesi, Sergen Yalçın'ın 60 metre uzaktan bir kül tablasını bile vurabileceğini yazmıştı.



Eski UEFA Başkanı Lennart Johansson onun için "O yetenekle Avrupa'daki her takımda oynayabilir." demişti.



