YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. 10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

HATAY HABERLERİ  | 15.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 6.

10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker, tablet bilgisayar almak için biriktirdiği 153 TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.
Annesi Gül Eker’in verdiği harçlıkları tablet bilgisayar almak için biriktiren ancak 15 Temmuz anısına Mehmetçik Vakfı’na bağışlamaya karar veren Muhammet Sefa Eker, "Öncelikle 15 Temmuz gazi ve şehitlerimiz minnetle anıyorum, benim annemin küçük bir bakkalı var. 15 Temmuz şehit ve gaziler için basılan paralardan tablet almak için her gün bu paralardan veriyordu. Ben de anneme bu paralarla diğer paralar arasındaki farkı sordum. Annem bana 15 Temmuz’un önemini anlattı ve bende bu 153 TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmaya karar verdim. Ben de bu cennet vatana koruyucu bir asker olmak istiyorum. Allah, vatanımızı 15 Temmuz’lardan korusun" dedi.
Muhammet Sefa Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini ve bir gün onu görmeyi hayal ettiğini de sözlerine ekledi.

10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Hatay Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:23
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
20:00
Yatsı
21:32

Hatay Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Genco Eczanesi
Antakya
Nursel Eczanesi
Antakya
Okay Eczanesi
Antakya
Zeynep Eczanesi
Antakya
Dostlar Eczanesi
Iskenderun
Kervan Eczanesi
Iskenderun
Taskın Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu:” “Yetişkinlerde günde 100 adet saç teli dökülebilir”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu:” “Yetişkinlerde günde 100 adet saç teli dökülebilir”

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.