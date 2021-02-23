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102 kamyon moloz ve çöp toplandı

23.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Didim ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 102 kamyon inşaat atığı moloz ve çöp toplandı.Didim Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 75.

Aydın’ın Didim ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 102 kamyon inşaat atığı moloz ve çöp toplandı.
Didim Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 75. Yıl Sanayi Sitesi’ni atıklardan temizlemek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Cumartesi günü başlayan çalışmalar kapsamında bölgeden 102 kamyon inşaat atığı ve moloz çıkartıldı. Toplamda 920 ton çöpün çıkartıldığı alandan sadece elle toplanan çöpler 2,5 tonu buldu.
“Bölge kameralar ile izlenecek”
Didim Belediyesi, belediyenin çöp toplama alanları dışında kalan arazilere yasadışı yollarla atılan atıkların önüne geçerek, işletmelerin ve vatandaşların çevreye daha duyarlı bir şekilde davranmaları için başta 75. Yıl Sanayi Sitesi olmak üzere birçok araziye uyarı tabelaları ve kameralar yerleştirecek. Arazilere atılan çöpleri takip edecek olan belediye ekipleri, yasadışı çöp boşaltma işlemi yapanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu 20/1-i maddesi gereğince yasal işlem uygulayacak.
Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan, boş arazilere atık atmaya çalışanları Didim Belediyesi’ne ait 444 81 09 numaralı telefonu arayarak şikayet edilmeleri konusunda destek istedi.

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