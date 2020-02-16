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11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanlarına yönelik 17 Şubat 2017 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen törenle kabri başında anıldı.Şehit Ahmet Oktay Günak’ın ailesinin de hazır bulunduğu törende aynı saldırıda şehit olan Bekçi İbrahim Kete için de dualar okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanlarına yönelik 17 Şubat 2017 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen törenle kabri başında anıldı.
Şehit Ahmet Oktay Günak’ın ailesinin de hazır bulunduğu törende aynı saldırıda şehit olan Bekçi İbrahim Kete için de dualar okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Şehit kabirlerine karanfillerin bırakılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, törene katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanı Mahir Taştimur, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan ve diğer katılımcılara teşekkür etti. Başsavcı Öztoprak, “Hain bölücü terör örgütünün sivilleri hedef aldığı insanlık dışı saldırıda 11 yayındaki yavrumuz Ahmet Oktay Günak ve kahraman bekçimiz İbrahim Kete şehit olmuştur. Viranşehir’de 3 yıl önce yapılan bu saldırı da, terörün çocuk, genç, yaşlı ve sivil dinlemeden işlediği insanlık suçlarına bir örnektir. Bu vesileyle 11 yaşındaki şehit yavrumuz Ahmet Oktay Günak ile aynı saldırıda Şehit verdiğimiz İbrahim Kete ve diğer tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.
Heyet, daha sonra Şehit Ahmet Oktay Günak’ın Paşabağı Mahallesinde bulunan evine geçerek Şanlıurfa Adliyesinde Yazı işleri Müdürü olan babası Mustafa Günak ve ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başsavcı Öztoprak, şehidin babası Mustafa Günak’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

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Bozanoğlu Eczanesi
Merkez
Ortadoğu Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
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Şeyhanlı Eczanesi
Merkez
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
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