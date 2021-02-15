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110 ton katı atık tahliye ediliyor

15.02.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, belediye ekipleri zor koşullara rağmen kentteki günlük 110 ton katı atığı toplayıp terfi istasyonuna tahliye ediyor.Kdz.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, belediye ekipleri zor koşullara rağmen kentteki günlük 110 ton katı atığı toplayıp terfi istasyonuna tahliye ediyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen kenti temiz tutmak için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor.
Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının devam ettiği Ereğli’de, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük olarak 110 ton katı atık çöp kamyonları ile toplanıyor. Kar kalınlığının 50 cm’yi aştığı Soğanlı rampasında bulunan Katı Atık Terfi İstasyonu’na, kent merkezinden toplanan atıklar kamyonlar ile taşınıyor.
Belediye ekipleri, yolu sürekli açık tutmak için güzergaha iş makinesi konuşlandırdı.

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