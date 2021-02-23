YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. 112 Acil Çağrı Merkezi yarın hizmete başlıyor

112 Acil Çağrı Merkezi yarın hizmete başlıyor

23.02.2021 12:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
112 Acil Çağrı Merkezi yarın hizmete başlıyor

Aydın genelinde tüm acil çağrıların tek numara altında toplanmasına olanak sağlayacak olan 112 Acil Çağrı Merkezi, yarın itibariyle hizmet vermeye başlayacak.Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında sona gelindi.

Aydın genelinde tüm acil çağrıların tek numara altında toplanmasına olanak sağlayacak olan 112 Acil Çağrı Merkezi, yarın itibariyle hizmet vermeye başlayacak.
Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında sona gelindi. Yarın itibariyle hayata geçirilecek olan uygulamada Aydın genelinde polis, itfaiye gibi acil numaraları aramak isteyen vatandaşlar, artık tek bir numarayı arayabilecek. Tüm acil çağrılar 112 numarası altında tek bir çatıda toplanırken, 112 Acil Sağlık Merkezi içerisinde çağrı merkezinde bulunan 49 personel 7/24 esasıyla Aydınlılara hizmet verecek. Teknik altyapısında yerli ve yeni nesil yazılım kullanılacak merkezde tüm çalışmalar tamamlanırken 112 Acil Çağrı Merkezi, yarın hizmet vermeye başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:42
Öğle
13:27
İkindi
16:32
Akşam
19:02
Yatsı
20:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Kır Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Can Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

102 kamyon moloz ve çöp toplandı

102 kamyon moloz ve çöp toplandı

Didim’de yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Didim’de yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Aydın’da bir haftada 422 vaka görüldü

Aydın’da bir haftada 422 vaka görüldü

Muğla’dan çalınan tüfek, Aydın’da bulundu

Muğla’dan çalınan tüfek, Aydın’da bulundu

Aydın’da araç sayısı arttı

Aydın’da araç sayısı arttı

Şehit oğlunun hatıralarını hiç göremediği odasında yaşatıyor

Şehit oğlunun hatıralarını hiç göremediği odasında yaşatıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.