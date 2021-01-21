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112 istasyonlarına yeni ambulans

21.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Muğla genelinde 56 noktada hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 17 tam donanımlı 112 ambulans ve bir yeni doğan ambulansı düzenlenen tören ile görevlendirildikleri ilçelere teslim edildi.İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen ambulans teslim törenine Vali Orhan Tavlı, Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Belediye Başkanları katıldı.

Muğla genelinde 56 noktada hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 17 tam donanımlı 112 ambulans ve bir yeni doğan ambulansı düzenlenen tören ile görevlendirildikleri ilçelere teslim edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen ambulans teslim törenine Vali Orhan Tavlı, Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Belediye Başkanları katıldı. Törende konuşan Vali Orhan Tavlı, ambulansların Muğla’ya gelmesinde emeğe geçenlere teşekkür etti ve hayırlı olmasını diledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Muğla’ya gönderilen ambulanslar, Milas’a 3, Seydikemer’e 2, Menteşe’ye 2, Marmaris, Bodrum, Yatağan, Dalaman, Datça, Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Ula ilçelerine birer adet tahsis edildi. Ambulanslar 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesine teslim edilirken, istasyonlarda bulunan eski ambulanslar da kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından daha pasif noktalarda kullanılmaya devam edecek

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