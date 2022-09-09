12 Dev Adam'a Larkin'den kötü haber geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörümüz Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'na serzenişte bulundu.

"LARKIN'İN AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR"

Ergin Ataman: ''Larkin'in ameliyat olması gerekiyor. Ciddi bir yırtık söz konusu. Maçlarda oynayamayacak. Topu bile tutamadığını söyledi. Larkin çok önemli bir oyuncuydu fakat mazeret döneminde değiliz. Tek bir maç oynayacağız. Larkin'in yerinde oynayacak oyuncularımıza şans doğdu."

"YAPILAN ŞEYLER HAKEM HATASI DEĞİL"

Ergin Ataman: ''Herkes bana mazeret üretiyor diyor. Ben mazeret üretmeyi seven biri değilim. Bu turnuvada birçok olay yaşadık. Yaşadığımız olaylar dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamış şeyler. Yapılan şeyler hakem hatası değil. Bunlar niyet işi. Maçı da 12'ye koymuşlar, ne yapalım şimdi? Biz buraya geldik sabah 10'da salona geleceğiz. Taraftar bile yok"

"BU NASIL BİR ORGANİZASYON?"

Ergin Ataman: "Bizi niye akşam oynatmıyorsun? 4 maçı aynı günde oynatmaları şart değil. Ben mazeret üretmiyorum, tepki gösteriyorum. Aynı şey Fransa için de geçerli ama biz Gürcistan'dan gelip sadece 1 antrenman yapabildik. Ergin Ataman: "Bu nasıl bir organizasyon? Bu nasıl bir Avrupa Şampiyonası? Biz çıkıp yine de maçımızı oynayacağız, yapacak bir şey yok"

